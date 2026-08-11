Шубка White Star, 35 см

Шубка White Star довжиною 35 см з довгим ворсом. Для швидкого очищення віконного скла та інших поверхонь. Може використовуватися з T-подібним тримачем.

Призначена для швидкого очищення вікон, скляних та інших поверхонь та легко промивається після застосування. Матеріал з довгим ворсом з високоякісного волокна гарантує високу ефективність очищення. Для зручності застосування шубка оснащена практичною липучкою.

Специфікації

Технічні характеристики

Робоча ширина (см) 35
Матеріал Пластик, що підлягає переробці / Поліамід
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,065
Довжина (мм) 350
Шубка White Star, 35 см
Області застосування
  • Вікна