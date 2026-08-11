Шубка White Star, 35 см
Шубка White Star довжиною 35 см з довгим ворсом. Для швидкого очищення віконного скла та інших поверхонь. Може використовуватися з T-подібним тримачем.
Призначена для швидкого очищення вікон, скляних та інших поверхонь та легко промивається після застосування. Матеріал з довгим ворсом з високоякісного волокна гарантує високу ефективність очищення. Для зручності застосування шубка оснащена практичною липучкою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина (см)
|35
|Матеріал
|Пластик, що підлягає переробці / Поліамід
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,065
|Довжина (мм)
|350
Області застосування
- Вікна