Шубка з абразивним падом, 35 см
Шубка з абразивним падом довжиною 35 см виготовлена з високоякісного комбінованого матеріалу та оснащена додатковим падом у вигляді смужки для ефективного усунення стійких забруднень. Може використовуватися з T-подібним тримачем.
Шубка з абразивним падом виготовлена з високоякісного коротковорсового комбінованого матеріалу, довжиною 35 см. Забезпечує відмінні результати при митті вікон та інших поверхонь. Завдяки додатковому інтегрованому паду швидко та ефективно видаляє сильні забруднення та стійкі нашарування. Для зручності застосування шубка оснащена практичною липучкою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина (см)
|35
|Матеріал
|100% PET
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,05
|Маса з упаковкою (кг)
|0,068
|Довжина (мм)
|350
|Розміри (в упаковці) (мм)
|350 x 65 x 15
Області застосування
- Вікна