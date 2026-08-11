Скребок з довгою ручкою, з лезом

Металевий скребок з довгою ручкою і хромованим стрижнем, з лезом і захисним ковпачком. Запасні леза можна докупити додатково (артикул 6.999-254.0 та 9.612-682.0).

Металевий скребок з довгою ручкою і хромованим стрижнем, з лезом і захисним ковпачком. Запасні леза можна докупити додатково (артикул 6.999-254.0 та 9.612-682.0).

Специфікації

Технічні характеристики

Програма STANDARD / CLASSIC
Матеріал Поліпропілен / Сталь / з нержавіючої сталі
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,3
Розміри (Д × Ш) (мм) 105 x 250
Скребок з довгою ручкою, з лезом

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Області застосування
  • Вікна
  • Підлоги — сухе прибирання