Скребок з довгою ручкою, з лезом
Металевий скребок з довгою ручкою і хромованим стрижнем, з лезом і захисним ковпачком. Запасні леза можна докупити додатково (артикул 6.999-254.0 та 9.612-682.0).
Металевий скребок з довгою ручкою і хромованим стрижнем, з лезом і захисним ковпачком. Запасні леза можна докупити додатково (артикул 6.999-254.0 та 9.612-682.0).
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|STANDARD / CLASSIC
|Матеріал
|Поліпропілен / Сталь / з нержавіючої сталі
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,3
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|105 x 250
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Області застосування
- Вікна
- Підлоги — сухе прибирання