Прямокутне відро для прибирання, червоне, з ручкою, 20 л
Це відро повністю виготовлене з пластику, об`ємом 20 л. До комлекту входить пластикова ручка. Відро призначене для одностадійного замочування у мийному розчині і перенесення мопів. Поміщається до 35 мопів шириною 40 см. Всередині відра є шкала поділок у літрах.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Маса з упаковкою (кг)
|1,199
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 580 x 270
|Розміри (в упаковці) (мм)
|260 x 580 x 270
Області застосування
- Вікна
- Підлоги — вологе прибирання