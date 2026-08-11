Розпушена зовнішня бахрома забезпечує ретельне видалення пилу і сміття по краях приміщення, навколо ніжок столів і стільців тощо. Більш коротка бахрома в центральній зоні мопа також забезпечує високу ефективність утримання пилу, яка може бути додатково збільшена завдяки його легкому зволоженню за допомогою пульверизатора або застосування відповідного продукту для зв'язування пилу. 120-сантиметровий моп для витирання пилу з бавовни призначений для застосування з відповідним тримачем шириною 120 см.