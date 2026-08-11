Бавовняний моп для сухого прибирання, 120 см
Моп для витирання пилу з бавовни шириною 120 см, який допускає прання, призначений для сухого або вологого (з мінімальним зволоженням) прибирання будь-яких гладких підлогових покриттів. Він прекрасно підходить для прибирання в заставлених приміщеннях.
Розпушена зовнішня бахрома забезпечує ретельне видалення пилу і сміття по краях приміщення, навколо ніжок столів і стільців тощо. Більш коротка бахрома в центральній зоні мопа також забезпечує високу ефективність утримання пилу, яка може бути додатково збільшена завдяки його легкому зволоженню за допомогою пульверизатора або застосування відповідного продукту для зв'язування пилу. 120-сантиметровий моп для витирання пилу з бавовни призначений для застосування з відповідним тримачем шириною 120 см.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|CLASSIC
|Властивості підлогового покриття
|Гладкі та злегка структуровані
|Тип текстилю
|Текстиль багаторазового використання
|Робоча ширина (см)
|120
|Матеріал
|100% бавовна
|Текстильний матеріал
|Не мікроволокно
|Спосіб виготовлення
|Тканинна основа / ворсопрошивні петлі
|Температура прання (°C)
|макс. 60
|Рекомендація з прання (°C)
|60
|Цикли прання¹⁾
|прим. 150
|Вид забруднення
|Забруднення, які вільно лежать на поверхні
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,45
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|1200 x 130
¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.
Області застосування
- Підлоги — сухе прибирання