Бавовняний моп для сухого прибирання, 120 см

Моп для витирання пилу з бавовни шириною 120 см, який допускає прання, призначений для сухого або вологого (з мінімальним зволоженням) прибирання будь-яких гладких підлогових покриттів. Він прекрасно підходить для прибирання в заставлених приміщеннях.

Розпушена зовнішня бахрома забезпечує ретельне видалення пилу і сміття по краях приміщення, навколо ніжок столів і стільців тощо. Більш коротка бахрома в центральній зоні мопа також забезпечує високу ефективність утримання пилу, яка може бути додатково збільшена завдяки його легкому зволоженню за допомогою пульверизатора або застосування відповідного продукту для зв'язування пилу. 120-сантиметровий моп для витирання пилу з бавовни призначений для застосування з відповідним тримачем шириною 120 см.

Специфікації

Технічні характеристики

Програма CLASSIC
Властивості підлогового покриття Гладкі та злегка структуровані
Тип текстилю Текстиль багаторазового використання
Робоча ширина (см) 120
Матеріал 100% бавовна
Текстильний матеріал Не мікроволокно
Спосіб виготовлення Тканинна основа / ворсопрошивні петлі
Температура прання (°C) макс. 60
Рекомендація з прання (°C) 60
Цикли прання¹⁾ прим. 150
Вид забруднення Забруднення, які вільно лежать на поверхні
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,45
Розміри (Д × Ш) (мм) 1200 x 130

¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.

Бавовняний моп для сухого прибирання, 120 см
Області застосування
  • Підлоги — сухе прибирання