Професійний плоский моп завширшки 80 см, створений для швидкого та якісного сухого прибирання великих площ. Насадка ідеально підходить для догляду за гладкими та злегка текстурованими підлоговими покриттями (паркет, ламінат, лінолеум, глянцева плитка). Моп виготовлений із густого акрилового волокна, головною перевагою якого є виражений електростатичний ефект. Під час ковзання по підлозі волокна електризуються і працюють як магніт: вони притягують дрібний пил, шерсть тварин та алергени, надійно утримуючи їх усередині структури насадки. Значна робоча ширина (80 см) суттєво скорочує час прибирання великих коридорів, торгових залів чи офісних просторів open space. Моп легко очищається від зібраного бруду методом струшування або очищення пилососом, є зносостійким і розрахованим на тривалий термін професійної експлуатації.