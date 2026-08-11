Моп акриловий для сухого прибирання, 80 см
Акриловий моп для пилу шириною 80 см для сухого прибирання гладких і злегка текстурованих підлог. Ефективно утримує пил завдяки електростатичному заряду.
Професійний плоский моп завширшки 80 см, створений для швидкого та якісного сухого прибирання великих площ. Насадка ідеально підходить для догляду за гладкими та злегка текстурованими підлоговими покриттями (паркет, ламінат, лінолеум, глянцева плитка). Моп виготовлений із густого акрилового волокна, головною перевагою якого є виражений електростатичний ефект. Під час ковзання по підлозі волокна електризуються і працюють як магніт: вони притягують дрібний пил, шерсть тварин та алергени, надійно утримуючи їх усередині структури насадки. Значна робоча ширина (80 см) суттєво скорочує час прибирання великих коридорів, торгових залів чи офісних просторів open space. Моп легко очищається від зібраного бруду методом струшування або очищення пилососом, є зносостійким і розрахованим на тривалий термін професійної експлуатації.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|CLASSIC
|Властивості підлогового покриття
|Гладкі та злегка структуровані
|Тип текстилю
|Текстиль багаторазового використання
|Робоча ширина (см)
|80
|Спосіб виготовлення
|Тканинна основа / ворсопрошивні петлі
|Температура прання (°C)
|макс. 40
|Рекомендація з прання (°C)
|40
|Цикли прання¹⁾
|прим. 100
|Вид забруднення
|Забруднення, які вільно лежать на поверхні
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,265
|Маса з упаковкою (кг)
|0,325
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|800 x 130
|Розміри (в упаковці) (мм)
|800 x 130 x 20
¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.
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Області застосування
- Підлоги — сухе прибирання