Професійний моп екстра-шириною 100 см, призначений для сухого очищення підлоги та збору пилу на масштабних об'єктах. Насадка виконана з натуральної високоякісної бавовни, яка має природну здатність накопичувати та утримувати великі об'єми пилу, сухого бруду та дрібного сміття. Моп оснащений надійною кишеньковою системою кріплення, що забезпечує стабільну фіксацію на тримачі під час інтенсивних рухів. Робоча ширина в один метр робить цю модель ідеальною для використання з V-подібними двосторонніми мопотримачами, що дозволяє миттєво очищати широкі проходи в логістичних центрах, спортивних залах, виставкових павільйонах та супермаркетах. Матеріал відрізняється високою міцністю на розрив, стійкістю до зношування та можливістю багаторазового очищення і прання, що гарантує низьку собівартість обслуговування.