Моп бавовняний Classic для сухого прибирання 100 см
Бавовняний моп для пилу довжиною 100 см із кишеньковим кріпленням. Підходить для V-подібних тримачів і прибирання великих площ.
Професійний моп екстра-шириною 100 см, призначений для сухого очищення підлоги та збору пилу на масштабних об'єктах. Насадка виконана з натуральної високоякісної бавовни, яка має природну здатність накопичувати та утримувати великі об'єми пилу, сухого бруду та дрібного сміття. Моп оснащений надійною кишеньковою системою кріплення, що забезпечує стабільну фіксацію на тримачі під час інтенсивних рухів. Робоча ширина в один метр робить цю модель ідеальною для використання з V-подібними двосторонніми мопотримачами, що дозволяє миттєво очищати широкі проходи в логістичних центрах, спортивних залах, виставкових павільйонах та супермаркетах. Матеріал відрізняється високою міцністю на розрив, стійкістю до зношування та можливістю багаторазового очищення і прання, що гарантує низьку собівартість обслуговування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип текстилю
|Текстиль багаторазового використання
|Робоча ширина (см)
|100
|Матеріал
|100% бавовна
|Текстильний матеріал
|Не мікроволокно
|Температура прання (°C)
|макс. 60
|Вид забруднення
|Забруднення, які вільно лежать на поверхні
|Кількість (пара)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,9
|Маса з упаковкою (кг)
|1,026
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|1000 x 130
|Розміри (в упаковці) (мм)
|1000 x 130 x 20
Області застосування
- Підлоги — сухе прибирання