Синтетичний моп для сухого прибирання, 60 см
Моп для сухого прибирання 60 см, виготовлений з довговічного акрилу. Для сухого прибирання гладких і слабоструктурованих підлогових покриттів. Забезпечує ефективне зв'язування пилу за рахунок принципу електростатичного тяжіння.
Моп можна прати. При цьому розпушена зовнішня бахрома мопа забезпечує ефективне поглинання забруднень. Зверніть увагу: акриловий моп повинен використовуватися тільки для сухого прибирання. Він призначений для застосування з пропонованим Kärcher тримачем для мопа шириною 60 см.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|CLASSIC
|Властивості підлогового покриття
|Гладкі та злегка структуровані
|Тип текстилю
|Текстиль багаторазового використання
|Робоча ширина (см)
|60
|Спосіб виготовлення
|Тканинна основа / ворсопрошивні петлі
|Температура прання (°C)
|макс. 40
|Рекомендація з прання (°C)
|40
|Цикли прання¹⁾
|прим. 100
|Вид забруднення
|Забруднення, які вільно лежать на поверхні
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,2
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|600 x 130
¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.
Області застосування
- Підлоги — сухе прибирання