Синтетичний моп для сухого прибирання, 60 см

Моп для сухого прибирання 60 см, виготовлений з довговічного акрилу. Для сухого прибирання гладких і слабоструктурованих підлогових покриттів. Забезпечує ефективне зв'язування пилу за рахунок принципу електростатичного тяжіння.

Моп можна прати. При цьому розпушена зовнішня бахрома мопа забезпечує ефективне поглинання забруднень. Зверніть увагу: акриловий моп повинен використовуватися тільки для сухого прибирання. Він призначений для застосування з пропонованим Kärcher тримачем для мопа шириною 60 см.

Специфікації

Технічні характеристики

Програма CLASSIC
Властивості підлогового покриття Гладкі та злегка структуровані
Тип текстилю Текстиль багаторазового використання
Робоча ширина (см) 60
Спосіб виготовлення Тканинна основа / ворсопрошивні петлі
Температура прання (°C) макс. 40
Рекомендація з прання (°C) 40
Цикли прання¹⁾ прим. 100
Вид забруднення Забруднення, які вільно лежать на поверхні
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,2
Розміри (Д × Ш) (мм) 600 x 130

¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.

Синтетичний моп для сухого прибирання, 60 см
Області застосування
  • Підлоги — сухе прибирання