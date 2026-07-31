80-сантиметровий тримач мопа для витирання пилу представляє собою легку шарнірну конструкцію, призначену для встановлення мопів для витирання пилу шириною 80 см. Оскільки мопи з бавовни можуть трохи сідати під час прання, кріпильні елементи тримача допускають відповідне регулювання. Шарнірне кріплення рукоятки до тримача мопа дає змогу ефективно очищати заставлені площі великих розмірів, включаючи їхні крайові ділянки. При цьому, мала вага тримача забезпечує тривалу роботу без перевтоми.