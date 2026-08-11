Жорсткий тримач мопа для сухого прибирання, 120 см
Для використання з мопом для витирання пилу шириною 120 см: тримач мопа шириною 120 см з жорстким кріпленням рукоятки. Відмінно підходить для сухого видалення пилу з поверхонь великої площі.
Ідеальне рішення для регулярного сухого прибирання великих незаставлених площ. Жорстке кріплення рукоятки забезпечує стабільне переміщення мопа доріжками, які перекриваються.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|CLASSIC
|Вид забруднення
|Забруднення, які вільно лежать на поверхні
|Тип текстилю
|Текстиль багаторазового використання
|Робоча ширина (см)
|120
|Матеріал
|Сталь, оцинкована
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|1,64
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|1200 x 90
Області застосування
- Підлоги — сухе прибирання