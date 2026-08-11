Жорсткий тримач мопа для сухого прибирання, 120 см

Для використання з мопом для витирання пилу шириною 120 см: тримач мопа шириною 120 см з жорстким кріпленням рукоятки. Відмінно підходить для сухого видалення пилу з поверхонь великої площі.

Ідеальне рішення для регулярного сухого прибирання великих незаставлених площ. Жорстке кріплення рукоятки забезпечує стабільне переміщення мопа доріжками, які перекриваються.

Специфікації

Технічні характеристики

Програма CLASSIC
Вид забруднення Забруднення, які вільно лежать на поверхні
Тип текстилю Текстиль багаторазового використання
Робоча ширина (см) 120
Матеріал Сталь, оцинкована
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 1,64
Розміри (Д × Ш) (мм) 1200 x 90
Жорсткий тримач мопа для сухого прибирання, 120 см
Області застосування
  • Підлоги — сухе прибирання
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