Щипці для збору крупного сміття, 100 см

Ергономічні щипці для крупного сміття завдовжки 100 см

Ергономічні щипці для крупного сміття завдовжки 100 см відмінно підходять для збирання сміття великих розмірів у зручному вертикальніому положенні, що сприяє тривалому виконанню робіт без перевтоми.

Специфікації

Технічні характеристики

Матеріал алюміній / Поліпропілен
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,25
Маса з упаковкою (кг) 0,3
Довжина (мм) 1000
Розміри (в упаковці) (мм) 1040 x 160 x 270
Області застосування
  • Підлоги — сухе прибирання
  • Підмітання