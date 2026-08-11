Щипці для збору крупного сміття, 100 см
Ергономічні щипці для крупного сміття завдовжки 100 см
Ергономічні щипці для крупного сміття завдовжки 100 см відмінно підходять для збирання сміття великих розмірів у зручному вертикальніому положенні, що сприяє тривалому виконанню робіт без перевтоми.
Специфікації
Технічні характеристики
|Матеріал
|алюміній / Поліпропілен
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,25
|Маса з упаковкою (кг)
|0,3
|Довжина (мм)
|1000
|Розміри (в упаковці) (мм)
|1040 x 160 x 270
Сумісна техніка
Області застосування
- Підлоги — сухе прибирання
- Підмітання