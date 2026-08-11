Щітка для підлоги (полівінілхлорид), 35 см

Щітка 35-сантиметрової ширини з дерев'яною колодкою і жорсткою зносостійкою щетиною з ПВХ

Щітка 35-сантиметрової ширини з дерев'яною колодкою і жорсткою зносостійкою щетиною з ПВХ підходить для підмітання сміття, що вільно лежить, як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Колодка, оснащена різьбленням, що дозволяє прикріпити щітку до пропонованих Kärcher алюмінієвих рукояток - звичайної або телескопічної.

Специфікації

Технічні характеристики

Вид забруднення Забруднення, які вільно лежать на поверхні
Програма STANDARD / CLASSIC
Робоча ширина (см) 35
Матеріал PVC / Дерево
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,5
Області застосування
  • Підмітання