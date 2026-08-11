Щітка для підлоги (полівінілхлорид), 35 см
Щітка 35-сантиметрової ширини з дерев'яною колодкою і жорсткою зносостійкою щетиною з ПВХ
Щітка 35-сантиметрової ширини з дерев'яною колодкою і жорсткою зносостійкою щетиною з ПВХ підходить для підмітання сміття, що вільно лежить, як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Колодка, оснащена різьбленням, що дозволяє прикріпити щітку до пропонованих Kärcher алюмінієвих рукояток - звичайної або телескопічної.
Специфікації
Технічні характеристики
|Вид забруднення
|Забруднення, які вільно лежать на поверхні
|Програма
|STANDARD / CLASSIC
|Робоча ширина (см)
|35
|Матеріал
|PVC / Дерево
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,5
Області застосування
- Підмітання