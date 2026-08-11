Ідеальне рішення для швидкого збору крупного та вологого сміття. Совок оснащений ергономічною прогумованою ручкою, що не вислизає з рук, і заслінкою з гумовою смужкою, яка добре прилягає до будь-яких підлогових покриттів і надійно утримує сміття. Водночас гумова смужка набагато простіша в очищенні, ніж віник, який зазвичай використовують. Компактний совок сумісний з будь-якими поширеними сміттєвими мішками.