Совкова система для збору сміття
Гігієнічне рішення для підмітання та збору сміття: совок з ергономічною прогумованою ручкою, оснащений заслінкою з гумовою смужкою.
Ідеальне рішення для швидкого збору крупного та вологого сміття. Совок оснащений ергономічною прогумованою ручкою, що не вислизає з рук, і заслінкою з гумовою смужкою, яка добре прилягає до будь-яких підлогових покриттів і надійно утримує сміття. Водночас гумова смужка набагато простіша в очищенні, ніж віник, який зазвичай використовують. Компактний совок сумісний з будь-якими поширеними сміттєвими мішками.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|зелена
|Матеріал
|Алюміній / Поліпропілен / Гума
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,97
|Маса з упаковкою (кг)
|1,107
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|320 x 150 x 970
|Розміри (в упаковці) (мм)
|320 x 150 x 970
Області застосування
- Підмітання