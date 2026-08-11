Совкова система для збору сміття

Гігієнічне рішення для підмітання та збору сміття: совок з ергономічною прогумованою ручкою, оснащений заслінкою з гумовою смужкою.

Ідеальне рішення для швидкого збору крупного та вологого сміття. Совок оснащений ергономічною прогумованою ручкою, що не вислизає з рук, і заслінкою з гумовою смужкою, яка добре прилягає до будь-яких підлогових покриттів і надійно утримує сміття. Водночас гумова смужка набагато простіша в очищенні, ніж віник, який зазвичай використовують. Компактний совок сумісний з будь-якими поширеними сміттєвими мішками.

Специфікації

Технічні характеристики

Колір зелена
Матеріал Алюміній / Поліпропілен / Гума
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,97
Маса з упаковкою (кг) 1,107
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 320 x 150 x 970
Розміри (в упаковці) (мм) 320 x 150 x 970
Совкова система для збору сміття
Області застосування
  • Підмітання