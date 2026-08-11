Моп з мікрофібри, 60 см
Моп з мікрофібри для тримача мопа шириною 60 см 6.999-150.0.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|ADVANCED
|Вид забруднення
|Забруднення, які вільно лежать на поверхні
|Матеріал
|100% PET
|Температура прання (°C)
|макс. 90
|Рекомендація з прання (°C)
|60
|Температура сушіння (°C)
|60
|Цикли прання¹⁾
|прим. 350
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,047
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|600 x 80
¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.
Області застосування
- Поверхні — сухе прибирання