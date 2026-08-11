Моп з мікрофібри, 60 см

Моп з мікрофібри для тримача мопа шириною 60 см 6.999-150.0.

Специфікації

Технічні характеристики

Програма ADVANCED
Вид забруднення Забруднення, які вільно лежать на поверхні
Матеріал 100% PET
Температура прання (°C) макс. 90
Рекомендація з прання (°C) 60
Температура сушіння (°C) 60
Цикли прання¹⁾ прим. 350
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,047
Розміри (Д × Ш) (мм) 600 x 80

¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.

Моп з мікрофібри, 60 см
Сумісна техніка
Області застосування
  • Поверхні — сухе прибирання