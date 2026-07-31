Cotton mop with pocket LIGHT

Специфікації

Технічні характеристики

Програма STANDARD
Тип підлогового покриття Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
Властивості підлогового покриття Гладкі та злегка структуровані
Ступінь забруднення Низький та середній
Тип текстилю Текстиль багаторазового використання
Робоча ширина (см) 40
Текстильне кріплення Pockets система
Текстурний текстиль Петельна структура
Температура прання (°C) макс. 90
Рекомендація з прання (°C) 60
Температура сушіння (°C) 60
Цикли прання¹⁾ прим. 250
Кількість (шт.) 1
Маса продукту / Маса на м² (кг) 0,16
Маса з упаковкою (кг) 0,178
Розміри (Д × Ш) (мм) 400 / 140
Розміри (в упаковці) (мм) 400 x 140 x 10

¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.

Cotton mop with pocket LIGHT
Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання