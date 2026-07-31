Wipe cover Uni system Microblue

Специфікації

Технічні характеристики

Тип підлогового покриття Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
Ступінь забруднення Низький та середній
Тип текстилю Текстиль багаторазового використання
Робоча ширина (см) 40
Текстильне кріплення Uni System
Матеріал 85% PET / 15% PA
Текстильний матеріал мікроволокно
Температура прання (°C) макс. 90
Рекомендація з прання (°C) 60
Кількість (шт.) 1
Маса продукту / Маса на м² (кг) 0,095
Маса з упаковкою (кг) 0,108
Розміри (Д × Ш) (мм) 400 / 140
Розміри (в упаковці) (мм) 400 x 140 x 15
Wipe cover Uni system Microblue
Сумісна техніка
Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання