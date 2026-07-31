Wipe cover Uni system Microblue
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип підлогового покриття
|Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
|Ступінь забруднення
|Низький та середній
|Тип текстилю
|Текстиль багаторазового використання
|Робоча ширина (см)
|40
|Текстильне кріплення
|Uni System
|Матеріал
|85% PET / 15% PA
|Текстильний матеріал
|мікроволокно
|Температура прання (°C)
|макс. 90
|Рекомендація з прання (°C)
|60
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту / Маса на м² (кг)
|0,095
|Маса з упаковкою (кг)
|0,108
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
|Розміри (в упаковці) (мм)
|400 x 140 x 15
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання