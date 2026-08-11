Алюмінієва ручка 140 см / Ø 23 мм

Ручка алюмінієва, 140 см, Ø 23 мм підходить для тримачів 6.999-092.0, 6.999-093.0, 6.999-144.0, 6.999-098.0, 6.999-158.0.

Ручка алюмінієва, 140 см, Ø 23 мм підходить для тримачів 6.999-092.0, 6.999-093.0, 6.999-144.0, 6.999-098.0, 6.999-158.0.

Специфікації

Технічні характеристики

Матеріал алюміній / Поліпропілен
Тип держака фіксація
Довжина держака (мм) 1400
Діаметр держака (мм) 23
Кількість (шт.) 1
Довжина (мм) 1400

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Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
  • Підлоги — сухе прибирання
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