Алюмінієва ручка 140 см / Ø 23 мм
Ручка алюмінієва, 140 см, Ø 23 мм підходить для тримачів 6.999-092.0, 6.999-093.0, 6.999-144.0, 6.999-098.0, 6.999-158.0.
Ручка алюмінієва, 140 см, Ø 23 мм підходить для тримачів 6.999-092.0, 6.999-093.0, 6.999-144.0, 6.999-098.0, 6.999-158.0.
Специфікації
Технічні характеристики
|Матеріал
|алюміній / Поліпропілен
|Тип держака
|фіксація
|Довжина держака (мм)
|1400
|Діаметр держака (мм)
|23
|Кількість (шт.)
|1
|Довжина (мм)
|1400
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Сумісна техніка
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
- Підлоги — сухе прибирання