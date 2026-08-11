Телескопічний держак, 97-184 см

Телескопічний держак, 97–184 см, для моделей 6.999-092.0, 6.999-093.0, 6.999-144.0, 6.999-098.0, 6.999-272.0, 6.999-158.0.

Ергономічні пластикові ручки та мала вага телескопічного держака, виготовленого зі стійкого до іржі й міцного алюмінію, забезпечують тривалу роботу без втоми. Довжину надійного держака можна регулювати від 97 до 184 см залежно від потреб і конкретного завдання з прибирання. Підходить для використання з усіма тримачами мопів Kärcher і пластиковими водозгонами.

Специфікації

Технічні характеристики

Матеріал алюміній / Поліпропілен
Тип держака Телескопічний
Довжина держака (мм) 1840
Діаметр держака (мм) 23
Кількість (шт.) 1
Маса з упаковкою (кг) 0,432
Довжина (мм) 260
Розміри (в упаковці) (мм) 260 x 260 x 1840
Телескопічний держак, 97-184 см

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Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
  • Підлоги — сухе прибирання
  • Поверхні — сухе прибирання
  • Поверхні — вологе прибирання