Телескопічний держак, 97-184 см
Телескопічний держак, 97–184 см, для моделей 6.999-092.0, 6.999-093.0, 6.999-144.0, 6.999-098.0, 6.999-272.0, 6.999-158.0.
Ергономічні пластикові ручки та мала вага телескопічного держака, виготовленого зі стійкого до іржі й міцного алюмінію, забезпечують тривалу роботу без втоми. Довжину надійного держака можна регулювати від 97 до 184 см залежно від потреб і конкретного завдання з прибирання. Підходить для використання з усіма тримачами мопів Kärcher і пластиковими водозгонами.
Специфікації
Технічні характеристики
|Матеріал
|алюміній / Поліпропілен
|Тип держака
|Телескопічний
|Довжина держака (мм)
|1840
|Діаметр держака (мм)
|23
|Кількість (шт.)
|1
|Маса з упаковкою (кг)
|0,432
|Довжина (мм)
|260
|Розміри (в упаковці) (мм)
|260 x 260 x 1840
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Сумісна техніка
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
- Підлоги — сухе прибирання
- Поверхні — сухе прибирання
- Поверхні — вологе прибирання