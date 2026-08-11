Ергономічні пластикові ручки та мала вага телескопічного держака, виготовленого зі стійкого до іржі й міцного алюмінію, забезпечують тривалу роботу без втоми. Довжину надійного держака можна регулювати від 97 до 184 см залежно від потреб і конкретного завдання з прибирання. Підходить для використання з усіма тримачами мопів Kärcher і пластиковими водозгонами.