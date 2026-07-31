Тримач для мопів із системою Uni System, 40 см

Комплект: телескопічна ручка з подвійною обертовою рукояткою та рама Uni System з поліаміду з шарніром.

Специфікації

Технічні характеристики

Текстильне кріплення Uni System
Робоча ширина (см) 40
Тип держака Телескопічний
Матеріал Алюміній / Поліпропілен / Гума
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,54
Маса з упаковкою (кг) 0,84
Розміри (Д × Ш) (мм) 400 x 110
Розміри (в упаковці) (мм) 400 x 110 x 100

Оснащення

  • Ergo Connection
Frame kit Uni Infinity

Відео

Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
Аксесуари