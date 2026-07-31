Тримач для мопів із системою Uni System, 40 см
Комплект: телескопічна ручка з подвійною обертовою рукояткою та рама Uni System з поліаміду з шарніром.
Специфікації
Технічні характеристики
|Текстильне кріплення
|Uni System
|Робоча ширина (см)
|40
|Тип держака
|Телескопічний
|Матеріал
|Алюміній / Поліпропілен / Гума
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,54
|Маса з упаковкою (кг)
|0,84
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|400 x 110
|Розміри (в упаковці) (мм)
|400 x 110 x 100
Оснащення
- Ergo Connection
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Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання