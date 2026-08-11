Серветки з мікроволокна Premium, жовті, 40 x 40 см, 5 шт

Серветки з мікроволокна, які добре вбирають вологу, розраховані на тривале використання. Призначені для ручного очищення поверхонь. Підходять для видалення будь-яких забруднень із поверхонь усіх видів.

Специфікації

Технічні характеристики

Тип текстилю Текстиль багаторазового використання
Матеріал 80% PET / 20% PA
Текстильний матеріал мікроволокно
Температура прання (°C) макс. 90
Рекомендація з прання (°C) 60
Цикли прання¹⁾ прим. 300
Кількість (шт.) 5
Маса продукту / Маса на м² (кг/г/м²) 0,211 / 250
Маса з упаковкою (кг) 0,221
Розміри (Д × Ш) (мм) 400 x 400

¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.

Серветки з мікроволокна Premium, жовті, 40 x 40 см, 5 шт
Області застосування
  • Поверхні — вологе прибирання