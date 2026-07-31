Комплект PRO KIT для очищення вікон та дзеркал (та інших гладких поверхонь)

Комплект для очищення дзеркал, нержавіючої сталі, скляних та інших поверхонь.

Тримач і прикріплена до нього липучкою мікроволоконна серветка для очищення гладких поверхонь. Ідеальне рішення для очищення блискучих поверхонь у приміщеннях, наприклад, вітрин холодильних прилавків або скляних дверей.

Специфікації

Технічні характеристики

Тип текстилю Текстиль багаторазового використання
Температура прання (°C) макс. 90
Рекомендація з прання (°C) 60
Кількість (шт.) 1
Маса продукту / Маса на м² (кг) 0,77
Маса з упаковкою (кг) 0,93
Розміри (Д × Ш) (мм) 565 x 120
Розміри (в упаковці) (мм) 565 x 120 x 70

Оснащення

  • З'єднання LAMPO (MultiLink)
Комплект PRO KIT для очищення вікон та дзеркал (та інших гладких поверхонь)

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Області застосування
  • Поверхні – миття скла
Аксесуари