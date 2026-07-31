Комплект PRO KIT для очищення вікон та дзеркал (та інших гладких поверхонь)
Комплект для очищення дзеркал, нержавіючої сталі, скляних та інших поверхонь.
Тримач і прикріплена до нього липучкою мікроволоконна серветка для очищення гладких поверхонь. Ідеальне рішення для очищення блискучих поверхонь у приміщеннях, наприклад, вітрин холодильних прилавків або скляних дверей.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип текстилю
|Текстиль багаторазового використання
|Температура прання (°C)
|макс. 90
|Рекомендація з прання (°C)
|60
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту / Маса на м² (кг)
|0,77
|Маса з упаковкою (кг)
|0,93
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|565 x 120
|Розміри (в упаковці) (мм)
|565 x 120 x 70
Оснащення
- З'єднання LAMPO (MultiLink)
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Області застосування
- Поверхні – миття скла