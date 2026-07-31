Сервісний готельний візок H-Cube Climb

Сервісний візок для прибирання в готельних номерах та їх підготовки до заїзду гостей. Рекомендується для обслуговування 2 номерів. З осьовими колесами діаметром 200 мм з гумовими шинами.

Сервісний візок зі знімним піддоном, універсальними відділеннями, гаками і липучкою для закріплення інвентарю та рухомими перегородками.

Особливості та переваги
Максимальна гнучкість
  • Організація простору: численні рухливі перегородки забезпечують індивідуальну організацію внутрішнього простору, що гарантує ефективну роботу
Простота в догляді
  • Знімне виконання: внутрішні полиці легко і швидко знімаються, що полегшує очищення
Простота експлуатації та безпека
  • Зручність використання: осьові колеса забезпечують безпеку під час руху під ухил або на підйом
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 8,5
Маса з упаковкою (кг) 10,34
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 670 x 470 x 1080
Розміри (в упаковці) (мм) 670 x 470 x 1080