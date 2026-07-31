Сервісний готельний візок H-Cube Climb
Сервісний візок для прибирання в готельних номерах та їх підготовки до заїзду гостей. Рекомендується для обслуговування 2 номерів. З осьовими колесами діаметром 200 мм з гумовими шинами.
Сервісний візок зі знімним піддоном, універсальними відділеннями, гаками і липучкою для закріплення інвентарю та рухомими перегородками.
Особливості та переваги
Максимальна гнучкість
- Організація простору: численні рухливі перегородки забезпечують індивідуальну організацію внутрішнього простору, що гарантує ефективну роботу
Простота в догляді
- Знімне виконання: внутрішні полиці легко і швидко знімаються, що полегшує очищення
Простота експлуатації та безпека
- Зручність використання: осьові колеса забезпечують безпеку під час руху під ухил або на підйом
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|8,5
|Маса з упаковкою (кг)
|10,34
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|670 x 470 x 1080
|Розміри (в упаковці) (мм)
|670 x 470 x 1080