Комплект для вологого прибирання підлоги Uni Junior з рукояткою

Комплект із тримача Uni Junior з кільцевою гайкою, мопом Soft Band (35 см) і 14-літрового відра з віджимом та 4-компонентна складна рукоятка, 140 см. Система кріплення мопа за допомогою затискачів відміннь підходить для напівпрофесійного прибирання горизонтальних і вертикальних поверхонь.

Особливості та переваги
Найвища ергономічність
  • Ергономічність: відсутність нахилів під час роботи зменшує навантаження на спину і суглоби та сприяє збереженню здоров'я.
Економія часу
  • Економія часу: забезпечується за рахунок великої робочої поверхні та можливості прибирання в кутах і під меблями.
Гігієнічність
  • Запобігає безпосередньому контакту рук з брудною насадкою.
Специфікації

Технічні характеристики

Матеріал Поліпропілен / Поліамід
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 1,55
Маса з упаковкою (кг) 2,11
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 350 x 150 x 1400
Розміри (в упаковці) (мм) 350 x 150 x 1400
Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
Аксесуари