Комплект Uni Junior
Комплект з тримача Uni Junior з кільцевим фіксатором, насадки Soft Band (35 см) і 14-літрового відра з віджимом.
Система кріплення насадки за допомогою люверсів ідеальна для напівпрофесійного прибирання горизонтальних і вертикальних поверхонь.
Особливості та переваги
Найвища ергономічність
- Ергономічність: відсутність нахилів під час роботи зменшує навантаження на спину і суглоби та сприяє збереженню здоров'я.
Економія часу
- Економія часу: забезпечується за рахунок великої робочої поверхні та можливості прибирання в кутах і під меблями.
Гігієнічність
- Запобігає безпосередньому контакту рук з брудною насадкою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Матеріал
|Поліпропілен / Поліамід
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,16
|Маса з упаковкою (кг)
|1,72
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 150 x 150
|Розміри (в упаковці) (мм)
|350 x 150 x 150
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання