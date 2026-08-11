Прибиральний візок Nickita Tec, 2 x 15 л
Двовідерний візок із пластмасовою бічною ручкою, кольоровою базою, прес-віджимом Tec, 2 відрами з синьою/червоною ручками та поворотними колесами діаметром 80 мм із відбійником. Ідеальне рішення для прибирання на об'єктах середньої та великої площі.
Особливості та переваги
Ергономічна конструкція
- Ергономічна конструкція: віджим розташований на підвищеному рівні, що зменшує навантаження на спину.
Простота у використанні
- Практичність: компактність і мала вага полегшують маніпуляції в процесі прибирання.
Легкий і міцний
- Цілісна база для мінімізації маси і забезпечення максимальної міцності.
Специфікації
Технічні характеристики
|Матеріал
|Поліпропілен
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|5,81
|Маса з упаковкою (кг)
|7,15
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|655 x 380 x 870
|Розміри (в упаковці) (мм)
|665 x 380 x 870
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання