Прибиральний візок Nickita Tec, 2 x 15 л

Двовідерний візок із пластмасовою бічною ручкою, кольоровою базою, прес-віджимом Tec, 2 відрами з синьою/червоною ручками та поворотними колесами діаметром 80 мм із відбійником. Ідеальне рішення для прибирання на об'єктах середньої та великої площі.

Особливості та переваги
Ергономічна конструкція
  • Ергономічна конструкція: віджим розташований на підвищеному рівні, що зменшує навантаження на спину.
Простота у використанні
  • Практичність: компактність і мала вага полегшують маніпуляції в процесі прибирання.
Легкий і міцний
  • Цілісна база для мінімізації маси і забезпечення максимальної міцності.
Специфікації

Технічні характеристики

Матеріал Поліпропілен
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 5,81
Маса з упаковкою (кг) 7,15
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 655 x 380 x 870
Розміри (в упаковці) (мм) 665 x 380 x 870
Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
Аксесуари