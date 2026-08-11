Відро з роликовим віджимом, 15 л

Відро об'ємом 15 л з перегородкою, роликовим віджимом для мопів, який управляється педаллю і дугоподібною ручкою. Відмінне рішення для оперативного прибирання невеликих площ. Ергономічна дугоподібна рукоятка суттєво полегшує транспортування.

Особливості та переваги
Перегородка
  • Перегородка для безпечного розділення чистої та брудної води.
Легкий і міцний
Специфікації

Технічні характеристики

Матеріал Поліпропілен
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 2,83
Маса з упаковкою (кг) 3,63
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 460 x 320 x 350
Розміри (в упаковці) (мм) 460 x 320 x 350
Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання