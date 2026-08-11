Відро з роликовим віджимом, 15 л
Відро об'ємом 15 л з перегородкою, роликовим віджимом для мопів, який управляється педаллю і дугоподібною ручкою. Відмінне рішення для оперативного прибирання невеликих площ. Ергономічна дугоподібна рукоятка суттєво полегшує транспортування.
Особливості та переваги
Перегородка
- Перегородка для безпечного розділення чистої та брудної води.
Легкий і міцний
Специфікації
Технічні характеристики
|Матеріал
|Поліпропілен
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,83
|Маса з упаковкою (кг)
|3,63
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|460 x 320 x 350
|Розміри (в упаковці) (мм)
|460 x 320 x 350
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання