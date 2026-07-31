Прибиральний візок Nick Star 30
Візок із професійним прес-віджимом, тримачем сміттєвого мішка, двома 4-літровими відрами, одним 25 л відром та поворотними колесами діаметром 80 мм. Ідеальне рішення для прибирання на об'єктах середньої та великої площі.
Особливості та переваги
Довгий термін служби
Простота монтажу
- Модульна концепція: компоненти та приладдя забезпечують адаптацію візка до будь-яких потреб, його швидку трансформацію та ремонт
Специфікації
Технічні характеристики
|Матеріал
|Поліпропілен
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|10,6
|Маса з упаковкою (кг)
|12
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|990 x 540 x 1140
|Розміри (в упаковці) (мм)
|990 x 540 x 1140
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги — сухе прибирання