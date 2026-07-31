Прибиральний візок Nick Star 30

Візок із професійним прес-віджимом, тримачем сміттєвого мішка, двома 4-літровими відрами, одним 25 л відром та поворотними колесами діаметром 80 мм. Ідеальне рішення для прибирання на об'єктах середньої та великої площі.

Особливості та переваги
Довгий термін служби
Простота монтажу
  • Модульна концепція: компоненти та приладдя забезпечують адаптацію візка до будь-яких потреб, його швидку трансформацію та ремонт
Специфікації

Технічні характеристики

Матеріал Поліпропілен
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 10,6
Маса з упаковкою (кг) 12
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 990 x 540 x 1140
Розміри (в упаковці) (мм) 990 x 540 x 1140
Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги — сухе прибирання
Аксесуари