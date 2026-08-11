Пад, зелений

Зелений прибиральний пад універсального застосування призначений для інтенсивного очищення підлог та інших поверхонь.

Зелений пад, який забезпечує інтенсивне тертя, призначений для загального і підтримуючого очищення будь-яких поверхонь, нечутливих до механічних впливів. Він може використовуватися для вирішення різноманітних завдань і завдяки своїй компактності прекрасно підходить для інтенсивного очищення підлогових покриттів та інших поверхонь, що не допускають механізованого оброблення. Для прибирання підлоги рекомендується використовувати його в комбінації з нашим відповідним шарнірним утримувачем і рукояткою, а для очищення поверхонь – з ручним утримувачем пада.

Специфікації

Технічні характеристики

Матеріал PET/PA
Ступінь забруднення Низький та середній
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,05
Маса з упаковкою (кг) 0,066
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 250 / 120 / 20
Розміри (в упаковці) (мм) 250 / 120 / 20
Пад, зелений
Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
  • Поверхні — вологе прибирання