Пад, зелений
Зелений прибиральний пад універсального застосування призначений для інтенсивного очищення підлог та інших поверхонь.
Зелений пад, який забезпечує інтенсивне тертя, призначений для загального і підтримуючого очищення будь-яких поверхонь, нечутливих до механічних впливів. Він може використовуватися для вирішення різноманітних завдань і завдяки своїй компактності прекрасно підходить для інтенсивного очищення підлогових покриттів та інших поверхонь, що не допускають механізованого оброблення. Для прибирання підлоги рекомендується використовувати його в комбінації з нашим відповідним шарнірним утримувачем і рукояткою, а для очищення поверхонь – з ручним утримувачем пада.
Специфікації
Технічні характеристики
|Матеріал
|PET/PA
|Ступінь забруднення
|Низький та середній
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,05
|Маса з упаковкою (кг)
|0,066
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|250 / 120 / 20
|Розміри (в упаковці) (мм)
|250 / 120 / 20
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
- Поверхні — вологе прибирання