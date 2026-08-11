Зелений пад, який забезпечує інтенсивне тертя, призначений для загального і підтримуючого очищення будь-яких поверхонь, нечутливих до механічних впливів. Він може використовуватися для вирішення різноманітних завдань і завдяки своїй компактності прекрасно підходить для інтенсивного очищення підлогових покриттів та інших поверхонь, що не допускають механізованого оброблення. Для прибирання підлоги рекомендується використовувати його в комбінації з нашим відповідним шарнірним утримувачем і рукояткою, а для очищення поверхонь – з ручним утримувачем пада.