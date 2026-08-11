Падотримач, оснащений шарніром, забезпечує максимально гнучке і зручне виконання робіт з інтенсивного очищення. Довговічний падотримач, виготовлений з високоякісного полімерного матеріалу, має високу стійкість до всіх поширених засобів для чищення і не пошкоджує оброблювані поверхні. Він комбінується з різними рукоятками з асортименту і всіма поширеними падами.