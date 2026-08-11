Падотримач з шарніром

Рішення для очищення підлогових покриттів та інших поверхонь, що не допускають механізованого прибирання.

Падотримач, оснащений шарніром, забезпечує максимально гнучке і зручне виконання робіт з інтенсивного очищення. Довговічний падотримач, виготовлений з високоякісного полімерного матеріалу, має високу стійкість до всіх поширених засобів для чищення і не пошкоджує оброблювані поверхні. Він комбінується з різними рукоятками з асортименту і всіма поширеними падами.

Специфікації

Технічні характеристики

Матеріал Поліпропілен
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,234
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 230 / 100 / 200
Падотримач з шарніром
Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
Аксесуари