Падотримач з шарніром
Рішення для очищення підлогових покриттів та інших поверхонь, що не допускають механізованого прибирання.
Падотримач, оснащений шарніром, забезпечує максимально гнучке і зручне виконання робіт з інтенсивного очищення. Довговічний падотримач, виготовлений з високоякісного полімерного матеріалу, має високу стійкість до всіх поширених засобів для чищення і не пошкоджує оброблювані поверхні. Він комбінується з різними рукоятками з асортименту і всіма поширеними падами.
Специфікації
Технічні характеристики
|Матеріал
|Поліпропілен
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,234
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|230 / 100 / 200
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання