Ручний падотримач

Рішення для інтенсивного механічного очищення підлогових покриттів та інших поверхонь, які не допускають механізованого прибирання. Довговічний тримач, виготовлений з високоякісного полімерного матеріалу, має високу стійкість до всіх поширених засобів для чищення і не пошкоджує оброблювані поверхні. Ергономічна ручка виключає перевтому під час роботи з будь-якими видами падів.