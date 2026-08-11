Ручний падотримач
Рішення для інтенсивного механічного очищення підлогових покриттів та інших поверхонь, які не допускають механізованого прибирання. Довговічний тримач, виготовлений з високоякісного полімерного матеріалу, має високу стійкість до всіх поширених засобів для чищення і не пошкоджує оброблювані поверхні. Ергономічна ручка виключає перевтому під час роботи з будь-якими видами падів.
Рішення для інтенсивного механічного очищення підлогових покриттів та інших поверхонь, які не допускають механізованого прибирання. Довговічний тримач, виготовлений з високоякісного полімерного матеріалу, має високу стійкість до всіх поширених засобів для чищення і не пошкоджує оброблювані поверхні. Ергономічна ручка виключає перевтому під час роботи з будь-якими видами падів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Матеріал
|Поліпропілен
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,234
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|230 / 100 / 65
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Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
- Поверхні — вологе прибирання