Ручний падотримач

Рішення для інтенсивного механічного очищення підлогових покриттів та інших поверхонь, які не допускають механізованого прибирання. Довговічний тримач, виготовлений з високоякісного полімерного матеріалу, має високу стійкість до всіх поширених засобів для чищення і не пошкоджує оброблювані поверхні. Ергономічна ручка виключає перевтому під час роботи з будь-якими видами падів.

Рішення для інтенсивного механічного очищення підлогових покриттів та інших поверхонь, які не допускають механізованого прибирання. Довговічний тримач, виготовлений з високоякісного полімерного матеріалу, має високу стійкість до всіх поширених засобів для чищення і не пошкоджує оброблювані поверхні. Ергономічна ручка виключає перевтому під час роботи з будь-якими видами падів.

Специфікації

Технічні характеристики

Матеріал Поліпропілен
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,234
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 230 / 100 / 65
Ручний падотримач

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Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
  • Поверхні — вологе прибирання
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