Використання самохідного шасі в міських зелених зонах можливе завдяки сучасній дизельній технології, загальній системі прямого вприскування і сажовому фільтру. Його ефективний двигун 35 к.с. гарантує низький рівень шкідливих викидів, який не досягає порогу STAGE V, і вражає своєю економічністю. MIC 35 цікавий своєю загальною концепцією, продуманою до останньої деталі. Машина характеризується великою комфортною кабіною з панорамнимною оглядовістю, зручно розташованими робочими елементами, легким доступом до всіх зон обслуговування без використання інструментів, а також різними варіантами інтеграції навісного обладнання. Переднє навісне обладнання легко монтується за допомогою стандартного з’єднуючого трикутника, а задні навісні агрегати швидко замінюються за допомогою гідравлічної підйомної рами. У якості додаткового обладнання також доступна багатоелементна система для швидкого підключення гідравліки без витрат мастила, а також доступний двигун 35 к. с., який відповідає стандарту STAGE IIIA.