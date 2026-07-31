Комунальна машина MIC 35

Самохідне шасі MIC 35 з інтуїтивною системою управління і системою швидкої заміни навісного обладнання, комфортною кабіною з чудовою круговою оглядовістю, а також двигуном STAGE V, який значно знижує рівень викидів.

Використання самохідного шасі в міських зелених зонах можливе завдяки сучасній дизельній технології, загальній системі прямого вприскування і сажовому фільтру. Його ефективний двигун 35 к.с. гарантує низький рівень шкідливих викидів, який не досягає порогу STAGE V, і вражає своєю економічністю. MIC 35 цікавий своєю загальною концепцією, продуманою до останньої деталі. Машина характеризується великою комфортною кабіною з панорамнимною оглядовістю, зручно розташованими робочими елементами, легким доступом до всіх зон обслуговування без використання інструментів, а також різними варіантами інтеграції навісного обладнання. Переднє навісне обладнання легко монтується за допомогою стандартного з’єднуючого трикутника, а задні навісні агрегати швидко замінюються за допомогою гідравлічної підйомної рами. У якості додаткового обладнання також доступна багатоелементна система для швидкого підключення гідравліки без витрат мастила, а також доступний двигун 35 к. с., який відповідає стандарту STAGE IIIA.

Особливості та переваги
Економічність та екологічність
  • Система прямого вприскування і сажовий фільтр гарантують низький рівень шкідливих викидів, який не досягає порогу STAGE V.
  • Для застосування в міських зелених зонах.
  • Нижчий рівень споживання пального, що захищає навколишнє середовище і знижує експлуатаційні витрати.
Система швидкого з'єднання quick-change
  • Переднє навісне обладнання легко монтується за допомогою стандартного з’єднуючого трикутника.
  • Задні навісні агрегати швидко замінюються за допомогою гідравлічної підйомної рами.
  • У якості додаткового обладнання також доступна багатоелементна система для швидкого і безкрапельного підключення гідравліки.
Максимальний комфорт роботи
  • Найбільша кабіна у своєму класі (об'єм 1,45 м³), панорамна оглядовість на 360°, висока ергономічність.
  • Вікна з обох сторін, відсік, який замикається, USB-порт для зарядки, тримач для пляшок.
Просте обслуговування
  • Високоякісні компоненти допускають дуже тривалі інтервали (близько 500 або 1000 годин) між технічними оглядами.
  • Легкий доступ до всіх зон технічного обслуговування без необхідності використання інструментів, напр. через кришку двигуна.
  • Охолоджувач можна помістити в певну позицію технічного обслуговування для очищення.
Специфікації

Технічні характеристики

Привід Дизель
Привід ходової частини Повний привід
Виробник двигуна Yanmar
Потужність двигуна (кВт) 26
Робочий об'єм (см³) 1642
Циліндр 3
Стандарт викидів вихлопних газів STAGE V
Паливний бак (л) 41
Швидкість руху (км/год) 25
Робоча швидкість (км/год) 25
Колісна база (″) 1500
Повна нормативна маса (кг) 2500
Маса (без приладдя) (кг) 1374
Вага (з упаковкою) (кг) 1374
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 3750 x 1075 x 1980

Оснащення

  • Сажовий фільтр
  • Кондиціонування повітря
  • Обігрівач
  • Проблисковий маячок
  • Можливість цілорічної експлуатації
Комунальна машина MIC 35
Комунальна машина MIC 35
Комунальна машина MIC 35
Комунальна машина MIC 35

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