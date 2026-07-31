Комунальна машина MIC 35
Самохідне шасі MIC 35 з інтуїтивною системою управління і системою швидкої заміни навісного обладнання, комфортною кабіною з чудовою круговою оглядовістю, а також двигуном STAGE V, який значно знижує рівень викидів.
Використання самохідного шасі в міських зелених зонах можливе завдяки сучасній дизельній технології, загальній системі прямого вприскування і сажовому фільтру. Його ефективний двигун 35 к.с. гарантує низький рівень шкідливих викидів, який не досягає порогу STAGE V, і вражає своєю економічністю. MIC 35 цікавий своєю загальною концепцією, продуманою до останньої деталі. Машина характеризується великою комфортною кабіною з панорамнимною оглядовістю, зручно розташованими робочими елементами, легким доступом до всіх зон обслуговування без використання інструментів, а також різними варіантами інтеграції навісного обладнання. Переднє навісне обладнання легко монтується за допомогою стандартного з’єднуючого трикутника, а задні навісні агрегати швидко замінюються за допомогою гідравлічної підйомної рами. У якості додаткового обладнання також доступна багатоелементна система для швидкого підключення гідравліки без витрат мастила, а також доступний двигун 35 к. с., який відповідає стандарту STAGE IIIA.
Особливості та переваги
Економічність та екологічність
- Система прямого вприскування і сажовий фільтр гарантують низький рівень шкідливих викидів, який не досягає порогу STAGE V.
- Для застосування в міських зелених зонах.
- Нижчий рівень споживання пального, що захищає навколишнє середовище і знижує експлуатаційні витрати.
Система швидкого з'єднання quick-change
- Переднє навісне обладнання легко монтується за допомогою стандартного з’єднуючого трикутника.
- Задні навісні агрегати швидко замінюються за допомогою гідравлічної підйомної рами.
- У якості додаткового обладнання також доступна багатоелементна система для швидкого і безкрапельного підключення гідравліки.
Максимальний комфорт роботи
- Найбільша кабіна у своєму класі (об'єм 1,45 м³), панорамна оглядовість на 360°, висока ергономічність.
- Вікна з обох сторін, відсік, який замикається, USB-порт для зарядки, тримач для пляшок.
Просте обслуговування
- Високоякісні компоненти допускають дуже тривалі інтервали (близько 500 або 1000 годин) між технічними оглядами.
- Легкий доступ до всіх зон технічного обслуговування без необхідності використання інструментів, напр. через кришку двигуна.
- Охолоджувач можна помістити в певну позицію технічного обслуговування для очищення.
Специфікації
Технічні характеристики
|Привід
|Дизель
|Привід ходової частини
|Повний привід
|Виробник двигуна
|Yanmar
|Потужність двигуна (кВт)
|26
|Робочий об'єм (см³)
|1642
|Циліндр
|3
|Стандарт викидів вихлопних газів
|STAGE V
|Паливний бак (л)
|41
|Швидкість руху (км/год)
|25
|Робоча швидкість (км/год)
|25
|Колісна база (″)
|1500
|Повна нормативна маса (кг)
|2500
|Маса (без приладдя) (кг)
|1374
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1374
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|3750 x 1075 x 1980
Оснащення
- Сажовий фільтр
- Кондиціонування повітря
- Обігрівач
- Проблисковий маячок
- Можливість цілорічної експлуатації
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