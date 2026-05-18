Підмітально-прибиральна комунальна машина MC 80
Підмітально-прибиральна машина MC 80 компактного класу вражає своєю екологічністю, найбільшою кабіною у своєму класі з об'ємом 1,2 м³ та інтуїтивно зрозумілою концепцією експлуатації.
Поява підмітально-прибиральної машини Kärcher MC 80 ознаменувало початок впровадження технологій великогабаритного устаткування на машинах компактного класу. Так, конструкція бункера для сміття об'ємом 800 л з системою циркуляції води розроблена з використанням системи комп'ютерного моделювання CFD, двощіткова система оснащена функцією роздільного управління щітками, в тому числі роздільного відриву від землі, прямий всмоктуючий канал ефективно запобігає засміченню, а всмоктувальна горловина розташована в колісному контурі і захищена від наїзду. І без того відмінна серійна комплектація може бути доповнена безліччю монтажних комплектів, серед яких варто назвати третю бічну щітку, щітку для видалення бур'янів, ручний шланг і апарат високого тиску. Високий рівень комфорту MC 80 підтримує найбільша в цьому класі кабіна, оптимальний огляд і чітке і ергономічне розташування елементів управління. Зрозуміло, так само, як і інші практичні деталі - відділення, що замикається для зберігання речей, тримач для напоїв і USB-роз'єм для зарядки.
Особливості та переваги
Інтуїтивна концепція експлуатації від класу 3,5 тонниЕргономічний підлокітник з вбудованими елементами управління для простого управління. Швидкий пуск натисканням кнопки. Можливість роздільного управління всіма функціями. Індивідуальне управління і підняття щітки підвищують точність виконання робіт.
Максимальний комфорт роботиНайбільша кабіна в цьому класі, з круговим оглядом на 360 ° і чітким та ергономічним розташуванням елементів управління. Вікна по обидва боки, що замикається, для зберігання, USB-роз'єм для зарядки, тримач для напоїв. Вхід та вихід з обох сторін для максимальної гнучкості при роботі.
Найвищий рівень підмітанняЛегко вмонтовується двощіткова система з роздільним керуванням і роздільним відривом щіток від землі. Бункер для сміття на 800 л з системою циркуляції води і бак для чистої води на 185 л. Можливість дооснащення різними монтажними комплектами, такими як третя бічна щітка або щітка для видалення бур'янів.
Економічність та екологічність
- Рівень викиду вихлопних газів нижче значень, передбачених нормою EU STAGE V, завдяки системі Common-Rail і фільтром сажі.
- Для застосування в міських зелених зонах.
- Нижчий рівень споживання пального, що захищає навколишнє середовище і знижує експлуатаційні витрати.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Дизель
|Привід ходової частини
|Повний привід
|Виробник двигуна
|Yanmar
|Потужність двигуна (кВт)
|26
|Робочий об'єм (см³)
|1650
|Циліндр
|3
|Дизельний сажовий фільтр (л)
|41
|Стандарт викидів вихлопних газів
|STAGE V
|Швидкість руху (км/год)
|25
|Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм)
|1630
|Робоча ширина з 3 бічними щітками (мм)
|2175
|Бункер (л)
|1000
|Бак для води (л)
|150
|Об'єм бака для чистої води (л)
|185
|Колісна база (мм)
|1500
|Повна нормативна маса (кг)
|2500
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|3200 x 1070 x 1985
Оснащення
- Сажовий фільтр
- Шланг для всмоктування листя
- Термометр
- Лічильник годин експлуатації підмітальної системи
- Комфортабельне сидіння
- Опалення та кондиціювання повітря
- Обігрівач
- Система всмоктування
- Частота обертання бічної щітки (регульована)
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Заслонка для збору крупного сміття
- Гідравлічне розвантаження бункера
- Кабіна з панорамним безпечним склінням і 2 дзеркалами заднього виду
- Радіоприймач
- Проблисковий маячок
- Зв'язування пилу завдяки системі розбризкування води на бічні щітки і у всмоктуючому каналі
- Двері, зліва / справа
- Використання на відкритому повітрі
Відео
Області застосування
- Ідеальний варіант для прибирання вулиць та вологого прибирання. Також підходить для цілей транспортування