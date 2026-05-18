Поява підмітально-прибиральної машини Kärcher MC 80 ознаменувало початок впровадження технологій великогабаритного устаткування на машинах компактного класу. Так, конструкція бункера для сміття об'ємом 800 л з системою циркуляції води розроблена з використанням системи комп'ютерного моделювання CFD, двощіткова система оснащена функцією роздільного управління щітками, в тому числі роздільного відриву від землі, прямий всмоктуючий канал ефективно запобігає засміченню, а всмоктувальна горловина розташована в колісному контурі і захищена від наїзду. І без того відмінна серійна комплектація може бути доповнена безліччю монтажних комплектів, серед яких варто назвати третю бічну щітку, щітку для видалення бур'янів, ручний шланг і апарат високого тиску. Високий рівень комфорту MC 80 підтримує найбільша в цьому класі кабіна, оптимальний огляд і чітке і ергономічне розташування елементів управління. Зрозуміло, так само, як і інші практичні деталі - відділення, що замикається для зберігання речей, тримач для напоїв і USB-роз'єм для зарядки.