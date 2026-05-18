Підмітально-прибиральна комунальна машина MC 80

Підмітально-прибиральна машина MC 80 компактного класу вражає своєю екологічністю, найбільшою кабіною у своєму класі з об'ємом 1,2 м³ та інтуїтивно зрозумілою концепцією експлуатації.

Поява підмітально-прибиральної машини Kärcher MC 80 ознаменувало початок впровадження технологій великогабаритного устаткування на машинах компактного класу. Так, конструкція бункера для сміття об'ємом 800 л з системою циркуляції води розроблена з використанням системи комп'ютерного моделювання CFD, двощіткова система оснащена функцією роздільного управління щітками, в тому числі роздільного відриву від землі, прямий всмоктуючий канал ефективно запобігає засміченню, а всмоктувальна горловина розташована в колісному контурі і захищена від наїзду. І без того відмінна серійна комплектація може бути доповнена безліччю монтажних комплектів, серед яких варто назвати третю бічну щітку, щітку для видалення бур'янів, ручний шланг і апарат високого тиску. Високий рівень комфорту MC 80 підтримує найбільша в цьому класі кабіна, оптимальний огляд і чітке і ергономічне розташування елементів управління. Зрозуміло, так само, як і інші практичні деталі - відділення, що замикається для зберігання речей, тримач для напоїв і USB-роз'єм для зарядки.

Особливості та переваги
Інтуїтивна концепція експлуатації від класу 3,5 тонни
Ергономічний підлокітник з вбудованими елементами управління для простого управління. Швидкий пуск натисканням кнопки. Можливість роздільного управління всіма функціями. Індивідуальне управління і підняття щітки підвищують точність виконання робіт.
Максимальний комфорт роботи
Найбільша кабіна в цьому класі, з круговим оглядом на 360 ° і чітким та ергономічним розташуванням елементів управління. Вікна по обидва боки, що замикається, для зберігання, USB-роз'єм для зарядки, тримач для напоїв. Вхід та вихід з обох сторін для максимальної гнучкості при роботі.
Найвищий рівень підмітання
Легко вмонтовується двощіткова система з роздільним керуванням і роздільним відривом щіток від землі. Бункер для сміття на 800 л з системою циркуляції води і бак для чистої води на 185 л. Можливість дооснащення різними монтажними комплектами, такими як третя бічна щітка або щітка для видалення бур'янів.
Економічність та екологічність
  • Рівень викиду вихлопних газів нижче значень, передбачених нормою EU STAGE V, завдяки системі Common-Rail і фільтром сажі.
  • Для застосування в міських зелених зонах.
  • Нижчий рівень споживання пального, що захищає навколишнє середовище і знижує експлуатаційні витрати.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Дизель
Привід ходової частини Повний привід
Виробник двигуна Yanmar
Потужність двигуна (кВт) 26
Робочий об'єм (см³) 1650
Циліндр 3
Дизельний сажовий фільтр (л) 41
Стандарт викидів вихлопних газів STAGE V
Швидкість руху (км/год) 25
Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм) 1630
Робоча ширина з 3 бічними щітками (мм) 2175
Бункер (л) 1000
Бак для води (л) 150
Об'єм бака для чистої води (л) 185
Колісна база (мм) 1500
Повна нормативна маса (кг) 2500
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 3200 x 1070 x 1985

Оснащення

  • Сажовий фільтр
  • Шланг для всмоктування листя
  • Термометр
  • Лічильник годин експлуатації підмітальної системи
  • Комфортабельне сидіння
  • Опалення та кондиціювання повітря
  • Обігрівач
  • Система всмоктування
  • Частота обертання бічної щітки (регульована)
  • Тяговий привід переднього ходу
  • Тяговий привід заднього ходу
  • Заслонка для збору крупного сміття
  • Гідравлічне розвантаження бункера
  • Кабіна з панорамним безпечним склінням і 2 дзеркалами заднього виду
  • Радіоприймач
  • Проблисковий маячок
  • Зв'язування пилу завдяки системі розбризкування води на бічні щітки і у всмоктуючому каналі
  • Двері, зліва / справа
  • Використання на відкритому повітрі
Області застосування
  • Ідеальний варіант для прибирання вулиць та вологого прибирання. Також підходить для цілей транспортування
