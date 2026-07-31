Як на вулицях міст і приміських районів, так і на територіях цементних заводів, металургійних, гірничодобувних та інших промислових підприємств: наша підмітально-прибиральна машина MCM 600 є найкращим рішенням для найскладніших завдань прибирання. Комбінована система з вузлами механічного збору великого сміття, всмоктування легкого сміття і фільтрації пилу забезпечує високу продуктивність прибирання без запилення навколишнього простору. При цьому система фільтрації у вигляді групи фільтрів з поліефірного матеріалу гарантує надійне затримання дрібних частинок пилу (аж до тих, що належать до категорії PM1). Ефективному прибиранню сприяють також синхронізоване рульове керування колесами обох вісей, що підвищує маневреність машини і забезпечує максимально акуратне підмітання навіть під час поворотів або об'їзду перешкод. Якість прибирання підвищує і запатентована гідравлічна система CDS (Clever Detective System), що автоматично регулює зусилля притиску центральної щітки. При цьому панель управління з кольоровим дисплеєм і функціональні клавіші, що знаходяться поруч із кермовим колесом, забезпечують легке керування машиною, а її простора кабіна, що дає змогу перевозити трьох пасажирів, відповідає найвищим стандартам ергономічності та безпеки.