Підмітально-прибиральна комунальна машина MCM 600
Підмітально-прибиральна машина MCM 600 дає змогу вирішувати будь-які завдання прибирання в промисловості та комунальному господарстві - у тих випадках, коли потрібна висока продуктивність без пилу.
Як на вулицях міст і приміських районів, так і на територіях цементних заводів, металургійних, гірничодобувних та інших промислових підприємств: наша підмітально-прибиральна машина MCM 600 є найкращим рішенням для найскладніших завдань прибирання. Комбінована система з вузлами механічного збору великого сміття, всмоктування легкого сміття і фільтрації пилу забезпечує високу продуктивність прибирання без запилення навколишнього простору. При цьому система фільтрації у вигляді групи фільтрів з поліефірного матеріалу гарантує надійне затримання дрібних частинок пилу (аж до тих, що належать до категорії PM1). Ефективному прибиранню сприяють також синхронізоване рульове керування колесами обох вісей, що підвищує маневреність машини і забезпечує максимально акуратне підмітання навіть під час поворотів або об'їзду перешкод. Якість прибирання підвищує і запатентована гідравлічна система CDS (Clever Detective System), що автоматично регулює зусилля притиску центральної щітки. При цьому панель управління з кольоровим дисплеєм і функціональні клавіші, що знаходяться поруч із кермовим колесом, забезпечують легке керування машиною, а її простора кабіна, що дає змогу перевозити трьох пасажирів, відповідає найвищим стандартам ергономічності та безпеки.
Особливості та переваги
Синхронізоване керування всіма колесами
- Акуратне підмітання на поворотах і під час об'їзду перешкод завдяки високій маневреності.
Ергономічна кабіна з високим рівнем комфорту
- Максимальний контроль під час виконання будь-яких робіт і чудові ходові якості.
- 3-місна кабіна зі зручним входом і виходом завдяки відсутності центрального тунелю.
- Відповідність найвищим стандартам ергономічності, безпеки та комфорту.
Запатентована гідравлічна система
- Для автоматичного регулювання зусилля притискання центральної щітки до ґрунту.
- Забезпечує постійний тиск притиску щітки незалежно від властивостей поверхні, що очищається.
- Гарантує високу якість прибирання і мінімальний знос щетини.
Легке керування всіма функціями руху та прибирання
- Зручна панель управління з кольоровим дисплеєм і функціональними клавішами, розташованими поруч із рульовим колесом.
- Ергономічні елементи керування та інтуїтивно зрозумілі графічні позначення забезпечують швидке освоєння машини.
Гідростатичний привід з електронним керуванням і системою контролю навантаження Load-Sensing
- Оптимізація співвідношення потужності та витрати палива за будь-яких умов експлуатації.
- Економічний режим для додаткової економії палива (до 25 %).
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Дизель
|Виробник двигуна
|VM
|Робочий об'єм (см³)
|4500
|Циліндр
|6
|Дизельний сажовий фільтр (л)
|220
|Швидкість руху (км/год)
|40
|Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм)
|2400
|Робоча ширина з 3 бічними щітками ( )
|3550
|Бункер (л)
|6000
|Об'єм бака для чистої води (л)
|500
|Колісна база ( )
|3230
|Повна нормативна маса (кг)
|13000
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|5450 x 2155 x 2920
Оснащення
- Сажовий фільтр
- Рульовий механізм із підсилювачем
- Комфортабельне сидіння
- Опалення та кондиціювання повітря
- Обігрівач
- Частота обертання бічної щітки (регульована)
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