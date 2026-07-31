Підмітально-прибиральна комунальна машина MCM 600

Підмітально-прибиральна машина MCM 600 дає змогу вирішувати будь-які завдання прибирання в промисловості та комунальному господарстві - у тих випадках, коли потрібна висока продуктивність без пилу.

Як на вулицях міст і приміських районів, так і на територіях цементних заводів, металургійних, гірничодобувних та інших промислових підприємств: наша підмітально-прибиральна машина MCM 600 є найкращим рішенням для найскладніших завдань прибирання. Комбінована система з вузлами механічного збору великого сміття, всмоктування легкого сміття і фільтрації пилу забезпечує високу продуктивність прибирання без запилення навколишнього простору. При цьому система фільтрації у вигляді групи фільтрів з поліефірного матеріалу гарантує надійне затримання дрібних частинок пилу (аж до тих, що належать до категорії PM1). Ефективному прибиранню сприяють також синхронізоване рульове керування колесами обох вісей, що підвищує маневреність машини і забезпечує максимально акуратне підмітання навіть під час поворотів або об'їзду перешкод. Якість прибирання підвищує і запатентована гідравлічна система CDS (Clever Detective System), що автоматично регулює зусилля притиску центральної щітки. При цьому панель управління з кольоровим дисплеєм і функціональні клавіші, що знаходяться поруч із кермовим колесом, забезпечують легке керування машиною, а її простора кабіна, що дає змогу перевозити трьох пасажирів, відповідає найвищим стандартам ергономічності та безпеки.

Особливості та переваги
Синхронізоване керування всіма колесами
  • Акуратне підмітання на поворотах і під час об'їзду перешкод завдяки високій маневреності.
Ергономічна кабіна з високим рівнем комфорту
  • Максимальний контроль під час виконання будь-яких робіт і чудові ходові якості.
  • 3-місна кабіна зі зручним входом і виходом завдяки відсутності центрального тунелю.
  • Відповідність найвищим стандартам ергономічності, безпеки та комфорту.
Запатентована гідравлічна система
  • Для автоматичного регулювання зусилля притискання центральної щітки до ґрунту.
  • Забезпечує постійний тиск притиску щітки незалежно від властивостей поверхні, що очищається.
  • Гарантує високу якість прибирання і мінімальний знос щетини.
Легке керування всіма функціями руху та прибирання
  • Зручна панель управління з кольоровим дисплеєм і функціональними клавішами, розташованими поруч із рульовим колесом.
  • Ергономічні елементи керування та інтуїтивно зрозумілі графічні позначення забезпечують швидке освоєння машини.
Гідростатичний привід з електронним керуванням і системою контролю навантаження Load-Sensing
  • Оптимізація співвідношення потужності та витрати палива за будь-яких умов експлуатації.
  • Економічний режим для додаткової економії палива (до 25 %).
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Дизель
Виробник двигуна VM
Робочий об'єм (см³) 4500
Циліндр 6
Дизельний сажовий фільтр (л) 220
Швидкість руху (км/год) 40
Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм) 2400
Робоча ширина з 3 бічними щітками ( ) 3550
Бункер (л) 6000
Об'єм бака для чистої води (л) 500
Колісна база ( ) 3230
Повна нормативна маса (кг) 13000
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 5450 x 2155 x 2920

Оснащення

  • Сажовий фільтр
  • Рульовий механізм із підсилювачем
  • Комфортабельне сидіння
  • Опалення та кондиціювання повітря
  • Обігрівач
  • Частота обертання бічної щітки (регульована)
Підмітально-прибиральна комунальна машина MCM 600
Підмітально-прибиральна комунальна машина MCM 600

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