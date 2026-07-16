Наша легка в управлінні однощіткова мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012, що підключається до 3-фазної електромережі 400 В / 50 Гц, забезпечує власникам невеликих автопарків (до 15 транспортних засобів) ефективний догляд за ними. Установка з міцною звареною алюмінієвою рамою і закріпленим у двох підшипниках щітковим валом вручну переміщується оператором навколо автомобіля, що очищається. Вал приводиться в обертання електродвигуном через ланцюгову передачу з пристроєм автоматичного натягу ланцюга. Зволоження щітки, що складається з напівсегментів з профільованою поліетиленовою щетиною, здійснюється за допомогою двох забезпечених форсунками труб, інтегрованих в опорну раму щітки. Установку RBS 6012 оснащено 4 колесами, що легко повертаються, що забезпечують їй високу маневреність, і дає змогу без проблем очищати похилі поверхні автомобілів (під кутом до 10°). Завдяки використанню високоякісних компонентів (зокрема, регулювального колеса з нержавіючої сталі та бризкозахисного екрану зі спеціального поліефірного матеріалу) установка має найвищу стійкість до корозії, а закріплені на її рамі ролики з м'якої гуми гарантують постійне збереження необхідної дистанції до автомобіля, що очищається. Завдяки цьому забезпечується швидке, ефективне і дбайливе миття передніх, задніх і бічних сторін автобусів, вантажних автомобілів, а також і автопоїздів.