Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012

Для швидкого, ретельного та дбайливого очищення вантажних автомобілів: однощіткова мийна установка RBS 6012. Ідеальне рішення для автопарків, що налічують до 15 транспортних засобів (вантажних автомобілів, відрядних тягачів, автобусів тощо).

Наша легка в управлінні однощіткова мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012, що підключається до 3-фазної електромережі 400 В / 50 Гц, забезпечує власникам невеликих автопарків (до 15 транспортних засобів) ефективний догляд за ними. Установка з міцною звареною алюмінієвою рамою і закріпленим у двох підшипниках щітковим валом вручну переміщується оператором навколо автомобіля, що очищається. Вал приводиться в обертання електродвигуном через ланцюгову передачу з пристроєм автоматичного натягу ланцюга. Зволоження щітки, що складається з напівсегментів з профільованою поліетиленовою щетиною, здійснюється за допомогою двох забезпечених форсунками труб, інтегрованих в опорну раму щітки. Установку RBS 6012 оснащено 4 колесами, що легко повертаються, що забезпечують їй високу маневреність, і дає змогу без проблем очищати похилі поверхні автомобілів (під кутом до 10°). Завдяки використанню високоякісних компонентів (зокрема, регулювального колеса з нержавіючої сталі та бризкозахисного екрану зі спеціального поліефірного матеріалу) установка має найвищу стійкість до корозії, а закріплені на її рамі ролики з м'якої гуми гарантують постійне збереження необхідної дистанції до автомобіля, що очищається. Завдяки цьому забезпечується швидке, ефективне і дбайливе миття передніх, задніх і бічних сторін автобусів, вантажних автомобілів, а також і автопоїздів.

Особливості та переваги
Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012: Регулювальне колесо
Регулювальне колесо
Можливість переміщення вздовж вертикальних і похилих поверхонь. Можливість очищення похилих передніх поверхонь автомобілів (з кутом нахилу до 10°).
Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012: Система дозування миючого засобу
Система дозування миючого засобу
Можливість додавання засобу для чищення за допомогою дозуючого насоса.
Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012: Безпека управління та експлуатації
Безпека управління та експлуатації
Обертання щітки полегшує переміщення установки вздовж транспортного засобу. Якщо відпустити ручку, обертання щіток зупиняється.
Легка алюмінієва конструкція
  • Висока стійкість до зовнішніх впливів.
  • Обшивка напівкруглої форми надійно захищає оператора від бризок води.
4 основних і 2 додаткових колеса
  • Чудова маневреність і висока стійкість.
  • Точне переміщення в процесі мийки автомобіля.
Специфікації

Технічні характеристики

Висота установки (мм) 3810
Робоча висота (мм) 3645
Технічні вимоги до встановлення обладнання (мм) 4620 x 1700 x 1500
Кількість фаз струму (~) 3
Частота (Гц) 50
Напруга (В) 400

Комплектація

  • Підлогонатирач
  • Стандартна висота коліс

Оснащення

  • Кількість щіток: 1 шт.
  • Індивідуальне оснащення щітками
Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012
Області застосування
  • Для ручного зовнішнього очищення автомобілів з усіх боків
Чистячий засіб
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