Мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012
Для швидкого, ретельного та дбайливого очищення вантажних автомобілів: однощіткова мийна установка RBS 6012. Ідеальне рішення для автопарків, що налічують до 15 транспортних засобів (вантажних автомобілів, відрядних тягачів, автобусів тощо).
Наша легка в управлінні однощіткова мийна установка для вантажних автомобілів RBS 6012, що підключається до 3-фазної електромережі 400 В / 50 Гц, забезпечує власникам невеликих автопарків (до 15 транспортних засобів) ефективний догляд за ними. Установка з міцною звареною алюмінієвою рамою і закріпленим у двох підшипниках щітковим валом вручну переміщується оператором навколо автомобіля, що очищається. Вал приводиться в обертання електродвигуном через ланцюгову передачу з пристроєм автоматичного натягу ланцюга. Зволоження щітки, що складається з напівсегментів з профільованою поліетиленовою щетиною, здійснюється за допомогою двох забезпечених форсунками труб, інтегрованих в опорну раму щітки. Установку RBS 6012 оснащено 4 колесами, що легко повертаються, що забезпечують їй високу маневреність, і дає змогу без проблем очищати похилі поверхні автомобілів (під кутом до 10°). Завдяки використанню високоякісних компонентів (зокрема, регулювального колеса з нержавіючої сталі та бризкозахисного екрану зі спеціального поліефірного матеріалу) установка має найвищу стійкість до корозії, а закріплені на її рамі ролики з м'якої гуми гарантують постійне збереження необхідної дистанції до автомобіля, що очищається. Завдяки цьому забезпечується швидке, ефективне і дбайливе миття передніх, задніх і бічних сторін автобусів, вантажних автомобілів, а також і автопоїздів.
Особливості та переваги
Регулювальне колесоМожливість переміщення вздовж вертикальних і похилих поверхонь. Можливість очищення похилих передніх поверхонь автомобілів (з кутом нахилу до 10°).
Система дозування миючого засобуМожливість додавання засобу для чищення за допомогою дозуючого насоса.
Безпека управління та експлуатаціїОбертання щітки полегшує переміщення установки вздовж транспортного засобу. Якщо відпустити ручку, обертання щіток зупиняється.
Легка алюмінієва конструкція
- Висока стійкість до зовнішніх впливів.
- Обшивка напівкруглої форми надійно захищає оператора від бризок води.
4 основних і 2 додаткових колеса
- Чудова маневреність і висока стійкість.
- Точне переміщення в процесі мийки автомобіля.
Специфікації
Технічні характеристики
|Висота установки (мм)
|3810
|Робоча висота (мм)
|3645
|Технічні вимоги до встановлення обладнання (мм)
|4620 x 1700 x 1500
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Частота (Гц)
|50
|Напруга (В)
|400
Комплектація
- Підлогонатирач
- Стандартна висота коліс
Оснащення
- Кількість щіток: 1 шт.
- Індивідуальне оснащення щітками
Області застосування
- Для ручного зовнішнього очищення автомобілів з усіх боків