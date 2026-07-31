Апарат високого тиску для роботи в режимі самообслуговування SB OB
Kärcher пропонує однопостовий апарат самообслуговування SB OB, який дозволяє реалізувати всі технологічні операції мийки автомобіля на дуже малій ділянці. Завдяки малим розмірам це однопостове рішення ідеально підходить недостатнього вільного місця.
Для розміщення компактного однопостового апарату самообслуговування SB OB від Kärcher, котрий припускає конфігурування у відповідності з індивадуальними запитами клієнтів, достатньо малих розмірів простір. Це гнучке рішення для ретельної мийки автомобілей передбачає виконання до 7 різних програм, легко та інтуітивно обираємих за допомогою сенсорного екрану. Для однопостового апарату, що забезпечуї суттєвий додаткавий дохід при дуже малих капіталовкладеннях, цілком легко знайти місце навіть при дефіциті вільного місця.
Особливості та переваги
Пропонується з декількома дозуючими насосами (до 4)Забезпечує виконання до 7 програм миття. Приносить додатковий прибуток.
Третій робочий інструментМожливість виконання додаткових програм пінної мийки кузова та коліс. Інтенсивна попередня очистка гарантує неймовірний результат мийки. Залишить задоволеним клієнтів.
Пом'якшення води за допомогою осматичної системиНе потребує розміщення окремої шафи. Для встановлення не потрібно багато місця
Специфікації
Технічні характеристики
|Робочий тиск (бар)
|100 - 120
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата води (на кожний насос) (л/год)
|500
|Оновлення програмного забезпечення доступні до
|2031-01-01
Оснащення
- Мийки самообслуговування: 1
- Програма миття: 7 шт.
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