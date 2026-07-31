Для розміщення компактного однопостового апарату самообслуговування SB OB від Kärcher, котрий припускає конфігурування у відповідності з індивадуальними запитами клієнтів, достатньо малих розмірів простір. Це гнучке рішення для ретельної мийки автомобілей передбачає виконання до 7 різних програм, легко та інтуітивно обираємих за допомогою сенсорного екрану. Для однопостового апарату, що забезпечуї суттєвий додаткавий дохід при дуже малих капіталовкладеннях, цілком легко знайти місце навіть при дефіциті вільного місця.