Air Tower AT для зручної перевірки і регулювання правильного тиску в шинах (до 8 бар) має електронний монетоприймач, який легко програмується під різні типи жетонів. Це дозволяє використовувати різні монети і жетони, а також вільно вибирати час виконання. Це забезпечує безперервні настройки тривалістю до 7 хвилин і, в свою чергу, індивідуальну настройку відповідно до ваших уподобань з місцевими умовами.