Додаткове обладнання до мийки самообслуговування AT
Air Tower AT для зручної і простої перевірки і регулювання тиску в шинах, призначений для підвищення привабливості клієнтів до Вашого об'єкту.
Air Tower AT для зручної перевірки і регулювання правильного тиску в шинах (до 8 бар) має електронний монетоприймач, який легко програмується під різні типи жетонів. Це дозволяє використовувати різні монети і жетони, а також вільно вибирати час виконання. Це забезпечує безперервні настройки тривалістю до 7 хвилин і, в свою чергу, індивідуальну настройку відповідно до ваших уподобань з місцевими умовами.
Особливості та переваги
Цифровий індикатор тиску до 8 барТочне регулювання для правильного тиску в шинах. Просте і зручне застосування гарантує постійних клієнтів.
Електронний жетоноприймачІндивідуальне і просте програмування. Використання різних монет і жетонів тільки з одним жетоно приймачем.
Програмований час виконанняСтупеневе регулювання часу роботи до 7 хвилин. Для індивідуальної адаптації до місцевих умов.
Специфікації
Технічні характеристики
|Ступінь захисту
|IP44
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Споживана потужність (кВт)
|0,45
Області застосування
- Air Tower для перевірки тиску в шинах і регулювання їх при необхідності