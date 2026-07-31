Додаткове обладнання до мийки самообслуговування AT

Air Tower AT для зручної і простої перевірки і регулювання тиску в шинах, призначений для підвищення привабливості клієнтів до Вашого об'єкту.

Air Tower AT для зручної перевірки і регулювання правильного тиску в шинах (до 8 бар) має електронний монетоприймач, який легко програмується під різні типи жетонів. Це дозволяє використовувати різні монети і жетони, а також вільно вибирати час виконання. Це забезпечує безперервні настройки тривалістю до 7 хвилин і, в свою чергу, індивідуальну настройку відповідно до ваших уподобань з місцевими умовами.

Особливості та переваги
Додаткове обладнання до мийки самообслуговування AT: Цифровий індикатор тиску до 8 бар
Цифровий індикатор тиску до 8 бар
Точне регулювання для правильного тиску в шинах. Просте і зручне застосування гарантує постійних клієнтів.
Додаткове обладнання до мийки самообслуговування AT: Електронний жетоноприймач
Електронний жетоноприймач
Індивідуальне і просте програмування. Використання різних монет і жетонів тільки з одним жетоно приймачем.
Додаткове обладнання до мийки самообслуговування AT: Програмований час виконання
Програмований час виконання
Ступеневе регулювання часу роботи до 7 хвилин. Для індивідуальної адаптації до місцевих умов.
Специфікації

Технічні характеристики

Ступінь захисту IP44
Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Споживана потужність (кВт) 0,45
Області застосування
  • Air Tower для перевірки тиску в шинах і регулювання їх при необхідності