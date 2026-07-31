Додаткове обладнання до мийки самообслуговування AWT
Пост підкачки шин і заправки водою Air Water Tower (AWT) дозволить Вашим клієнтам не тільки перевірити і відрегулювати тиск повітря в шинах (до 8 бар), але і залити воду в бачок склоомивача або яку-небудь іншу ємність. Типи використовуваних монет / жетонів і час роботи допускають індивідуальне налаштування.
З Air Water Tower AWT, будуть виконані дві потреби замовника одночасно. По-перше, ви надаєте зручний і простий у використанні шланг для підкачки коліс з можливістю регулювання тиску в шинах до 8 бар. І, по-друге, вбудований дозатор води подає чисту воду в будь-який час, наприклад, для повторного заповнення ємності для води для очищення вітрового скла. Це означає, що ви отримуєте вигоду від постійних клієнтів, які задоволені обслуговуванням, від зручного використання, оскільки лійки і каністри залишилися в минулому. Можливе оснащення електронним монетоприймачем, який можливо легко і індивідуально запрограмувати і використовувати з різними типами монет і жетонів. Діапазон часу роботи може регулюватися від 30 сек до 7 хвилин.
Особливості та переваги
Інтегрований дозатор водиЗручне й легке видалення води. Місце залишається чистим, так як лійки і подібні ємності не потрібні.
Електронний жетоноприймачІндивідуальне і просте програмування. Використання різних монет і жетонів тільки з одним жетоно приймачем.
Програмований час виконанняСтупеневе регулювання часу роботи до 7 хвилин. Для індивідуальної адаптації до місцевих умов.
Специфікації
Технічні характеристики
|Ступінь захисту
|IP44
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Споживана потужність (кВт)
|0,45
Області застосування
- Air Water Tower для легкого регулювання тиску в шинах, з вбудованим дозатором води