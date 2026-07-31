З Air Water Tower AWT, будуть виконані дві потреби замовника одночасно. По-перше, ви надаєте зручний і простий у використанні шланг для підкачки коліс з можливістю регулювання тиску в шинах до 8 бар. І, по-друге, вбудований дозатор води подає чисту воду в будь-який час, наприклад, для повторного заповнення ємності для води для очищення вітрового скла. Це означає, що ви отримуєте вигоду від постійних клієнтів, які задоволені обслуговуванням, від зручного використання, оскільки лійки і каністри залишилися в минулому. Можливе оснащення електронним монетоприймачем, який можливо легко і індивідуально запрограмувати і використовувати з різними типами монет і жетонів. Діапазон часу роботи може регулюватися від 30 сек до 7 хвилин.