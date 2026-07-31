Додаткове обладнання до мийки самообслуговування AWT

Пост підкачки шин і заправки водою Air Water Tower (AWT) дозволить Вашим клієнтам не тільки перевірити і відрегулювати тиск повітря в шинах (до 8 бар), але і залити воду в бачок склоомивача або яку-небудь іншу ємність. Типи використовуваних монет / жетонів і час роботи допускають індивідуальне налаштування.

З Air Water Tower AWT, будуть виконані дві потреби замовника одночасно. По-перше, ви надаєте зручний і простий у використанні шланг для підкачки коліс з можливістю регулювання тиску в шинах до 8 бар. І, по-друге, вбудований дозатор води подає чисту воду в будь-який час, наприклад, для повторного заповнення ємності для води для очищення вітрового скла. Це означає, що ви отримуєте вигоду від постійних клієнтів, які задоволені обслуговуванням, від зручного використання, оскільки лійки і каністри залишилися в минулому. Можливе оснащення електронним монетоприймачем, який можливо легко і індивідуально запрограмувати і використовувати з різними типами монет і жетонів. Діапазон часу роботи може регулюватися від 30 сек до 7 хвилин.

Особливості та переваги
Додаткове обладнання до мийки самообслуговування AWT: Інтегрований дозатор води
Інтегрований дозатор води
Зручне й легке видалення води. Місце залишається чистим, так як лійки і подібні ємності не потрібні.
Додаткове обладнання до мийки самообслуговування AWT: Електронний жетоноприймач
Електронний жетоноприймач
Індивідуальне і просте програмування. Використання різних монет і жетонів тільки з одним жетоно приймачем.
Додаткове обладнання до мийки самообслуговування AWT: Програмований час виконання
Програмований час виконання
Ступеневе регулювання часу роботи до 7 хвилин. Для індивідуальної адаптації до місцевих умов.
Специфікації

Технічні характеристики

Ступінь захисту IP44
Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Споживана потужність (кВт) 0,45
Області застосування
  • Air Water Tower для легкого регулювання тиску в шинах, з вбудованим дозатором води