Додаткове обладнання до мийки самообслуговування PT
Пост ароматизації салону Perfume Tower (PT) забезпечує нейтралізацію неприємних запахів усередині автомобіля.
Для використання Perfume Tower PT можна вибрати один з чотирьох різних ароматів, щоб швидко і ефективно нейтралізувати неприємні запахи в транспортних засобах, такі як тютюновий дим і т.д. Ненавмисне змішування ароматів не допускається технологією. Електронний монетоприймач, як і час виконання, може бути швидко і просто запрограмований і налаштований відповідно до індивідуальних вимог. Електронний монетоприймач підходить як для монет, так і для жетонів, час роботи кожного запаху регулюється індивідуально від 30 сек до 7 хвилин.
Особливості та переваги
Чотири різних аромату на вибірНемає змішування окремих ароматів. Аромати практично на будь-який смак.
Електронний жетоноприймачІндивідуальне і просте програмування. Використання різних монет і жетонів тільки з одним жетоно приймачем.
Програмований час виконанняСтупеневе регулювання часу роботи до 7 хвилин. Для індивідуальної адаптації до місцевих умов.
Специфікації
Технічні характеристики
|Ступінь захисту
|IP44
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Споживана потужність (кВт)
|0,3
Області застосування
- Станція ароматизації для нейтралізації запахів усередині транспортних засобів