Додаткове обладнання до мийки самообслуговування PT

Пост ароматизації салону Perfume Tower (PT) забезпечує нейтралізацію неприємних запахів усередині автомобіля.

Для використання Perfume Tower PT можна вибрати один з чотирьох різних ароматів, щоб швидко і ефективно нейтралізувати неприємні запахи в транспортних засобах, такі як тютюновий дим і т.д. Ненавмисне змішування ароматів не допускається технологією. Електронний монетоприймач, як і час виконання, може бути швидко і просто запрограмований і налаштований відповідно до індивідуальних вимог. Електронний монетоприймач підходить як для монет, так і для жетонів, час роботи кожного запаху регулюється індивідуально від 30 сек до 7 хвилин.

Особливості та переваги
Додаткове обладнання до мийки самообслуговування PT: Чотири різних аромату на вибір
Чотири різних аромату на вибір
Немає змішування окремих ароматів. Аромати практично на будь-який смак.
Додаткове обладнання до мийки самообслуговування PT: Електронний жетоноприймач
Електронний жетоноприймач
Індивідуальне і просте програмування. Використання різних монет і жетонів тільки з одним жетоно приймачем.
Додаткове обладнання до мийки самообслуговування PT: Програмований час виконання
Програмований час виконання
Ступеневе регулювання часу роботи до 7 хвилин. Для індивідуальної адаптації до місцевих умов.
Специфікації

Технічні характеристики

Ступінь захисту IP44
Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Споживана потужність (кВт) 0,3
Області застосування
  • Станція ароматизації для нейтралізації запахів усередині транспортних засобів