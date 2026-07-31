Для використання Perfume Tower PT можна вибрати один з чотирьох різних ароматів, щоб швидко і ефективно нейтралізувати неприємні запахи в транспортних засобах, такі як тютюновий дим і т.д. Ненавмисне змішування ароматів не допускається технологією. Електронний монетоприймач, як і час виконання, може бути швидко і просто запрограмований і налаштований відповідно до індивідуальних вимог. Електронний монетоприймач підходить як для монет, так і для жетонів, час роботи кожного запаху регулюється індивідуально від 30 сек до 7 хвилин.