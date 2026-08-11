Система водопідготовки WRB 2000 BIO
Рішення для очищення води по біологічному принципу: установка WRB 2000 Bio протягом години очищає до 2000 л стічних вод, що утворюються при роботі автомобільних мийних установок. Технічна вода, підготовлена нею без застосування будь-яких хімікатів, повторно використовується для виконання мийних операцій.
Біологічна водоочисна установка Kärcher WRB 2000 Bio дозволяє власникам мийок для легкових і вантажних автомобілів економити до 98% водопровідної води. Очищаючи природним чином до 2000 л стічної води на годину, вона повертає її в технологічний процес мийки. При цьому підготовлюється без застосування хімікатів, високоякісна технічна вода не має каламуті і неприємного запаху. Установка WRB 2000 Bio займає мало місця, що дозволяє без проблем розміщувати її навіть в обмежених просторових умовах. При цьому не потрібно виконувати земляні роботи і встановлювати окремий маслоотстійник.
Особливості та переваги
Компактність конструкції
- Можливість установки в обмежених просторових умовах.
- Дооснащення не вимагає додаткових витрат на земляні роботи.
Сертифікат схвалення конструктивного виконання.
- Максимальний ступінь рециркуляції відповідно до водоохоронним законодавством ФРГ.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|2000 x 1000 x 2100