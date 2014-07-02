Підмітальна машина KM 100/100 R G

Комфортна, сучасна, керована оператором підмітальна машина KM 100/100 R G для професійного використання всередині приміщень і на відкритих територіях з продуктивністю від 8,000 до 10,400 м² / год.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС: Привід - двигун Honda 6.7 кВт - 1 педаль для руху вперед і назад - маленький радіус повороту (3350 мм) - автоматичний вакуумне гальмо стоянки - автоматична зупинка двигуна при звільненні водійського місця Система підмітання / всмоктування: Ця машина використовує принцип перекидання, тобто щітка, що обертається, кидає сміття вгору і назад в контейнер для сміття. Плаваюча щітка, що обертається, автоматично підлаштовуються під нерівну поверхню. Фільтр і основна обертальна щітка замінюються без застосування інструментів. З вбудованою заслінкою від крупного сміття, наприклад від банок, пляшок, гравію або мокрого листя. Бічна щітка і обертальна щітка управляються гідравлічно. Можна встановити другу додаткову бічну щітку. Контейнер для сміття: Обидва 50-літрових контейнера для сміття можуть зніматися збоку. Управління: Основна обертальна щітка і бічна щітки можуть автоматично підніматися і опускатися, керовані вимикачем. Рух вперед і назад однією педаллю.

Особливості та переваги
Підмітальна машина KM 100/100 R G: Захист від впливу
Захист від впливу
Надійно захищає машину і навколишні предмети від пошкоджень.
Підмітальна машина KM 100/100 R G: Велика площа фільтрації з автоматичною системою очищення фільтра
Велика площа фільтрації з автоматичною системою очищення фільтра
Фільтр автоматично очищається, коли апарат вимикається, - для тривалої і безперервної роботи. Фільтр можна прочищати і вручну. Фільтр замінюється без використання інструментів.
Підмітальна машина KM 100/100 R G: Простота в обслуговуванні
Простота в обслуговуванні
Фільтр і щітку можна легко замінити без додаткових інструментів.
Проста концепція управління (система EASY)
  • Чітке і логічне розташування всіх елементів управління на рукоятці для простоти використання.
  • Стандартні значки для всіх підмітальних машин Керхер.
Специфікації

Технічні характеристики

Привід ходової частини 4-тактний двигун
Потужність приводу (кВт) 6,7
Тип приводу Бензин
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 8000
Макс. продуктивність по площі з 2 бічними щітками (м²/год) 10400
Робоча ширина (мм) 700
Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) 1000
Робоча ширина з 2 двома бічними щітками (мм) 1300
Бункер (л) 100
Допустимий кут підйому (%) 18
Робоча швидкість (км/год) 8
Площа поверхні фільтра (м²) 6
Вага (з аксесуарами) (кг) 340
Робоча маса (кг) 300
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 2006 x 1005 x 1343

Комплектація

  • Поліефірний круглий фільтр
  • Колеса з пневматичними шинами

Оснащення

  • Пристрій ручного очищення фільтра
  • Автоматичне очищення фільтра
  • Плаваюча циліндрична щітка
  • Регулювання потоку всмоктуваного повітря
  • Заслонка для збору крупного сміття
  • Принцип перекидання
  • Тяговий привід переднього ходу
  • Тяговий привід заднього ходу
  • Система всмоктування
  • Використання на відкритому повітрі
  • Лічильник напрацювання
  • Функція підмітання (можна відключити)
Підмітальна машина KM 100/100 R G
Підмітальна машина KM 100/100 R G

Відео

Області застосування
  • Також для невеликих об'єктів таких як (маленькі) майстерні, шкільні подвір'я, станції техобслуговування або автосалони
  • Також підходить для майстерень, шкіл, станцій техобслуговування або автосалонів
  • Підходить також для прибирання виробничих цехів і складів
Аксесуари
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.