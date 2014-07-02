ТЕХНІЧНИЙ ОПИС: Привід - двигун Honda 6.7 кВт - 1 педаль для руху вперед і назад - маленький радіус повороту (3350 мм) - автоматичний вакуумне гальмо стоянки - автоматична зупинка двигуна при звільненні водійського місця Система підмітання / всмоктування: Ця машина використовує принцип перекидання, тобто щітка, що обертається, кидає сміття вгору і назад в контейнер для сміття. Плаваюча щітка, що обертається, автоматично підлаштовуються під нерівну поверхню. Фільтр і основна обертальна щітка замінюються без застосування інструментів. З вбудованою заслінкою від крупного сміття, наприклад від банок, пляшок, гравію або мокрого листя. Бічна щітка і обертальна щітка управляються гідравлічно. Можна встановити другу додаткову бічну щітку. Контейнер для сміття: Обидва 50-літрових контейнера для сміття можуть зніматися збоку. Управління: Основна обертальна щітка і бічна щітки можуть автоматично підніматися і опускатися, керовані вимикачем. Рух вперед і назад однією педаллю.