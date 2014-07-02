Підмітальна машина KM 100/100 R G
Комфортна, сучасна, керована оператором підмітальна машина KM 100/100 R G для професійного використання всередині приміщень і на відкритих територіях з продуктивністю від 8,000 до 10,400 м² / год.
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС: Привід - двигун Honda 6.7 кВт - 1 педаль для руху вперед і назад - маленький радіус повороту (3350 мм) - автоматичний вакуумне гальмо стоянки - автоматична зупинка двигуна при звільненні водійського місця Система підмітання / всмоктування: Ця машина використовує принцип перекидання, тобто щітка, що обертається, кидає сміття вгору і назад в контейнер для сміття. Плаваюча щітка, що обертається, автоматично підлаштовуються під нерівну поверхню. Фільтр і основна обертальна щітка замінюються без застосування інструментів. З вбудованою заслінкою від крупного сміття, наприклад від банок, пляшок, гравію або мокрого листя. Бічна щітка і обертальна щітка управляються гідравлічно. Можна встановити другу додаткову бічну щітку. Контейнер для сміття: Обидва 50-літрових контейнера для сміття можуть зніматися збоку. Управління: Основна обертальна щітка і бічна щітки можуть автоматично підніматися і опускатися, керовані вимикачем. Рух вперед і назад однією педаллю.
Особливості та переваги
Захист від впливуНадійно захищає машину і навколишні предмети від пошкоджень.
Велика площа фільтрації з автоматичною системою очищення фільтраФільтр автоматично очищається, коли апарат вимикається, - для тривалої і безперервної роботи. Фільтр можна прочищати і вручну. Фільтр замінюється без використання інструментів.
Простота в обслуговуванніФільтр і щітку можна легко замінити без додаткових інструментів.
Проста концепція управління (система EASY)
- Чітке і логічне розташування всіх елементів управління на рукоятці для простоти використання.
- Стандартні значки для всіх підмітальних машин Керхер.
Специфікації
Технічні характеристики
|Привід ходової частини
|4-тактний двигун
|Потужність приводу (кВт)
|6,7
|Тип приводу
|Бензин
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|8000
|Макс. продуктивність по площі з 2 бічними щітками (м²/год)
|10400
|Робоча ширина (мм)
|700
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|1000
|Робоча ширина з 2 двома бічними щітками (мм)
|1300
|Бункер (л)
|100
|Допустимий кут підйому (%)
|18
|Робоча швидкість (км/год)
|8
|Площа поверхні фільтра (м²)
|6
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|340
|Робоча маса (кг)
|300
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|2006 x 1005 x 1343
Комплектація
- Поліефірний круглий фільтр
- Колеса з пневматичними шинами
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Автоматичне очищення фільтра
- Плаваюча циліндрична щітка
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Заслонка для збору крупного сміття
- Принцип перекидання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Використання на відкритому повітрі
- Лічильник напрацювання
- Функція підмітання (можна відключити)
Відео
Області застосування
- Також для невеликих об'єктів таких як (маленькі) майстерні, шкільні подвір'я, станції техобслуговування або автосалони
- Також підходить для майстерень, шкіл, станцій техобслуговування або автосалонів
- Підходить також для прибирання виробничих цехів і складів