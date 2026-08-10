Підмітальна машина KM 125/130 R G
Сучасна концепція підмітання з можливістю установки спеціальних додаткових щіток - заощадить ваш час. А система автоматичного струшування фільтра Tact і система регулювання щітки Teach розширюють ряд функцій цієї машини.
Машина конфігурується в залежності від запитів клієнта і обладнана системою гідравлічного розвантаження. Додаткова запатентована бокова щітка дозволяє зібрати сміття в кутках всього за один підхід! У той час як іншим подібним машинам знадобиться до 5-7 проходів. Пропонується широкий вибір опцій: проблисковий маячок, дорожнє освітлювальне обладнання, комфортабельне сидіння, захисний навіс, кабіна для захисту від негоди, тримачі для прибирального інвентарю, тощо. Розташування основної щітки між задніми колесами дозволяє машині переїжджати високі бордюри без пошкодження частин самої машини. Система Teach автоматично регулює основну щітку для отримання оптимального результату очищення. Можливі три варіанти притискання щітки в залежності від поверхні і типу забруднень. Наступною відмінністю є запатентована система автоматичного очищення фільтра Tact, яка забезпечує постійну роботу без утворення пилу. Ще однією особливістю є унікальна система ключів Kärcher Intelligent Key (KIK), яка дозволяє ефективно виконувати прибирання приміщень, забезпечуючи при цьому високий рівень безпеки. Ця інтелектуальна система не дозволяє оператору виконати непродумані або помилкові дії. Багатофункціональне меню на 28 мовах і виведення інформації на дисплей, наприклад, про ступінь зносу щітки, притиску основної щітки, дисплей допомагає оператору безперервно контролювати весь процес прибирання.
Особливості та переваги
Додаткові бокові щітки (опція)
- Немає необхідності підмітати вручну
- Забезпечує прибирання в кутах за один прохід.
- Немає необхідності в ручному підмітанні або декількох проходах, що економить час
Інноваційна, високоефективна, автоматична система очищення фільтра Таст
- Постійно чистий фільтр для досягнення оптимального результату очищення
- Автоматичне очищення
- Високоефективні фільтруючі елементи
Система навчання
- Автоматична корекція роликової щітки
- Три ступені регулювання притискання щітки
- Менше зношування в режимі Eco
Система ключового доступу Kärcher Intelligent Key
- Програмується на 28 мов
- Розподіл прав на внесення змін в налаштування машини.
- Машина працює тільки з системою KIK (Kärcher Intelligent Key)
Основна щітка на задній осі
- Легкість маневрування на високих бордюрах
- Основна щітка може бути замінена протягом 5 хвилин
- Основна щітка може бути перевірена протягом декількох секунд
Панель управління
- Виведення інформації (у т. ч. про ступінь зносу циліндричної щітки) проводиться на багатофункціональний дисплей.
- Колірне кодування
- Легкість управління
Специфікації
Технічні характеристики
|Привід ходової частини
|Гідравлічний
|Потужність приводу (кВт)
|8,3
|Тип приводу
|Бензин
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|10000
|Макс. продуктивність по площі з 2 бічними щітками (м²/год)
|13600
|Робоча ширина (мм)
|880
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|1250
|Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм)
|1700
|Бункер (л)
|130
|Допустимий кут підйому (%)
|16
|Робоча швидкість (км/год)
|8
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|591
|Робоча маса (кг)
|685
|Вага (з упаковкою) (кг)
|593
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1800 x 1500 x 1450
Комплектація
- Колеса з пневматичними шинами
- Бічна щітка, яка відхиляється
Оснащення
- Автоматичне очищення фільтра
- Заслонка для збору крупного сміття
- Принцип перекидання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Гідравлічне розвантаження бункера
- Використання на відкритому повітрі
- Лічильник напрацювання
- Система ключового доступу Kärcher Intelligent Key
- Система Старт/Стоп
- Система навчання
- Система економії енергії Power Plus (під час руху зайва енергія переноситься на акумулятор і використовується під час підйому вгору)
- Автоматичне коригування зносу основної циліндричної щітки
- Система безперервного автоматичного очищення фільтра Tact
- Багатофункціональний дисплей
- Індивідуальні мови / права доступу користувачів.
- Концепція загального доступу
- Опціональне кріплення ручного інвентарю Home Base
- Основна циліндрична щітка на задній осі
- Динамічне підмітання
Відео
Області застосування
- Автомобільні парковки
- Виробничі площі
- Логістичні центри
- Готелі
- Роздрібна торгівля
- Складські приміщення
- Тротуари