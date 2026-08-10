Машина конфігурується в залежності від запитів клієнта і обладнана системою гідравлічного розвантаження. Додаткова запатентована бокова щітка дозволяє зібрати сміття в кутках всього за один підхід! У той час як іншим подібним машинам знадобиться до 5-7 проходів. Пропонується широкий вибір опцій: проблисковий маячок, дорожнє освітлювальне обладнання, комфортабельне сидіння, захисний навіс, кабіна для захисту від негоди, тримачі для прибирального інвентарю, тощо. Розташування основної щітки між задніми колесами дозволяє машині переїжджати високі бордюри без пошкодження частин самої машини. Система Teach автоматично регулює основну щітку для отримання оптимального результату очищення. Можливі три варіанти притискання щітки в залежності від поверхні і типу забруднень. Наступною відмінністю є запатентована система автоматичного очищення фільтра Tact, яка забезпечує постійну роботу без утворення пилу. Ще однією особливістю є унікальна система ключів Kärcher Intelligent Key (KIK), яка дозволяє ефективно виконувати прибирання приміщень, забезпечуючи при цьому високий рівень безпеки. Ця інтелектуальна система не дозволяє оператору виконати непродумані або помилкові дії. Багатофункціональне меню на 28 мовах і виведення інформації на дисплей, наприклад, про ступінь зносу щітки, притиску основної щітки, дисплей допомагає оператору безперервно контролювати весь процес прибирання.