Надзвичайно компактна, відмінно оснащена та дуже зручна в управлінні – підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 85/50 R вражає в усіх відношеннях. У комплект її поставки включено потужну і довговічну літій-іонну акумуляторну батарею ємністю 80 Агод з відповідним швидкозарядним пристроєм, а також бічну щітку, яка відхиляється, з регулюванням частоти обертання і великий фільтр для роботи без поширення пилу. У машині передбачений помітний зовні індикатор зносу роликової щітки. Завдяки своїй компактності машина KM 85/50 R має високу маневреність і підходить для прибирання в тісних та заставлених приміщеннях. Плаваюча підвіска роликової щітки гарантує відмінний результат прибирання навіть під час підмітання нерівних підлогових покриттів. У машині реалізовано низку рішень, які полегшують її експлуатацію та обслуговування. Наприклад, очищення пилового фільтра проводиться оператором із сидіння, обшивка, яка широко розкривається, полегшує доступ до обслуговуваних вузлів, а заміна роликової щітки проводиться без використання інструментів. Крім того, машина оснащена тримачами для зручного перевезення додаткового ручного прибирального інвентарю.