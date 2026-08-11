Підмітальна машина KM 85/50 R Bp Pack з літій-іонною АКБ 80 Агод + швидкозарядний пристрій

З літій-іонною батареєю та швидкозарядним пристроєм у стандартній комплектації: компактна, маневрена і проста в управлінні підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 85/50 R, яка відрізняється високою продуктивністю прибирання.

Надзвичайно компактна, відмінно оснащена та дуже зручна в управлінні – підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 85/50 R вражає в усіх відношеннях. У комплект її поставки включено потужну і довговічну літій-іонну акумуляторну батарею ємністю 80 Агод з відповідним швидкозарядним пристроєм, а також бічну щітку, яка відхиляється, з регулюванням частоти обертання і великий фільтр для роботи без поширення пилу. У машині передбачений помітний зовні індикатор зносу роликової щітки. Завдяки своїй компактності машина KM 85/50 R має високу маневреність і підходить для прибирання в тісних та заставлених приміщеннях. Плаваюча підвіска роликової щітки гарантує відмінний результат прибирання навіть під час підмітання нерівних підлогових покриттів. У машині реалізовано низку рішень, які полегшують її експлуатацію та обслуговування. Наприклад, очищення пилового фільтра проводиться оператором із сидіння, обшивка, яка широко розкривається, полегшує доступ до обслуговуваних вузлів, а заміна роликової щітки проводиться без використання інструментів. Крім того, машина оснащена тримачами для зручного перевезення додаткового ручного прибирального інвентарю.

Особливості та переваги
Підмітальна машина KM 85/50 R Bp Pack з літій-іонною АКБ 80 Агод + швидкозарядний пристрій: Довговічна літій-іонна батарея
Довговічна літій-іонна батарея
Регулювання сидіння оператора без використання будь-яких інструментів. Регулювання висоти керма Швидкозарядний пристрій для повного заряду батареї всього за 2 години.
Підмітальна машина KM 85/50 R Bp Pack з літій-іонною АКБ 80 Агод + швидкозарядний пристрій: Ефективна система фільтрації
Ефективна система фільтрації
Необслуговувана батарея, яка не потребує доливання води. Довгий термін служби і висока продуктивність завдяки можливості швидкого заряду і проміжного підзаряду батареї. Плоский складчастий фільтр із поліестеру
Підмітальна машина KM 85/50 R Bp Pack з літій-іонною АКБ 80 Агод + швидкозарядний пристрій: Продумана концепція контейнера
Продумана концепція контейнера
Ефективне очищення подвійним скребком безпосередньо з робочого місця Доступ до фільтра через кришку, яка широко відкривається, без необхідності використання будь-яких інструментів 2 роздільні контейнери для зняття та спустошення від сміття
Інтегрована система Home Base і зони для зберігання приладдя
  • Гладкі внутрішні поверхні сміттєзбірника дають змогу його спустошувати без залишків сміття або будь-яких забруднень
  • Колеса на сміттєзбірниках спрощують утилізацію сміття
  • Надійні та практичні з'єднання для простоти перевезення іншого прибирального інвентарю
Індикатор зносу циліндричної щітки
  • Для зручності перевезення щипців для сміття, щіток, серветок або, наприклад, додаткового контейнера
  • Велике місце для зберігання приладдя в задній частині машини
  • Можна легко і зручно переглядати зовні.
Висувна бічна щітка
  • Точне визначення часу заміни
  • Захищає бічну щітку від пошкоджень
Компактний дизайн для максимальної маневреності
  • Надійна та міцна конструкція
  • Зниження витрат на обслуговування та ремонт
  • Відмінна маневреність машини
Регулювання швидкості обертання бічної щітки
  • Також ідеально підходить для заставлених і обмежених просторових умов
  • Можливість проїзду у звичайні дверні прорізи (90 см)
  • Для адаптації швидкості бічної щітки до відповідного типу та об'єму забруднень
Плаваюча основна підмітальна щітка
  • Зниження пилоутворення
  • Немає потреби в регулюванні внаслідок зносу
Зрозуміле та ергономічне розміщення робочих елементів.
  • Відмінний збір сміття навіть на нерівностях
  • Ідеально для прибирання виробничих цехів, складів і маленьких складських приміщень
Специфікації

Технічні характеристики

Привід ходової частини Двигун постійного струму
Потужність приводу (В/Вт) 24 / 1000
Тип приводу Електричний
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 5100
Макс. продуктивність по площі з 2 бічними щітками (м²/год) 6510
Робоча ширина (мм) 615
Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) 850
Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм) 1085
Потужність батареї (Ач) 90
Напруга батареї (В) 25,6
Час роботи від комплекту батарей (год) 2
Бункер (л) 50
Допустимий кут підйому (%) 12
Робоча швидкість (км/год) 6
Площа поверхні фільтра (м²) 2,3
3авантаження (кг) макс. 90
Вага (з аксесуарами) (кг) 185
Робоча маса (кг) 185
Вага (з упаковкою) (кг) 187
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1350 x 940 x 1170

Комплектація

  • Колеса з пневматичними шинами

Оснащення

  • Пристрій ручного очищення фільтра
  • Механічне очищення фільтра.
  • Плаваюча циліндрична щітка
  • Регулювання потоку всмоктуваного повітря
  • Заслонка для збору крупного сміття
  • Принцип перекидання
  • Тяговий привід переднього ходу
  • Тяговий привід заднього ходу
  • Система всмоктування
  • Використання на відкритому повітрі
  • Використання всередині приміщень
  • Частота обертання бічної щітки (регульована)
  • Індикатор стану батареї
  • Лічильник напрацювання
  • Бункер на коліщатках
  • Функція підмітання (можна відключити)
  • Автоматичне відхилення бічної щітки
  • Автоматичне коригування зносу основної циліндричної щітки
  • Багатофункціональний дисплей
  • Опціональне кріплення ручного інвентарю Home Base
Підмітальна машина KM 85/50 R Bp Pack з літій-іонною АКБ 80 Агод + швидкозарядний пристрій
Підмітальна машина KM 85/50 R Bp Pack з літій-іонною АКБ 80 Агод + швидкозарядний пристрій
Підмітальна машина KM 85/50 R Bp Pack з літій-іонною АКБ 80 Агод + швидкозарядний пристрій
Підмітальна машина KM 85/50 R Bp Pack з літій-іонною АКБ 80 Агод + швидкозарядний пристрій
Області застосування
  • Для швидкого підтримуючого прибирання на автостоянках
  • Також для невеликих об'єктів таких як (маленькі) майстерні, шкільні подвір'я, станції техобслуговування або автосалони
  • Компактний дизайн для максимальної маневреності
Аксесуари