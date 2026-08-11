Підмітальна машина KM 85/50 R Bp Pack з літій-іонною АКБ 80 Агод + швидкозарядний пристрій
З літій-іонною батареєю та швидкозарядним пристроєм у стандартній комплектації: компактна, маневрена і проста в управлінні підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 85/50 R, яка відрізняється високою продуктивністю прибирання.
Надзвичайно компактна, відмінно оснащена та дуже зручна в управлінні – підмітально-всмоктуюча машина з сидінням для оператора KM 85/50 R вражає в усіх відношеннях. У комплект її поставки включено потужну і довговічну літій-іонну акумуляторну батарею ємністю 80 Агод з відповідним швидкозарядним пристроєм, а також бічну щітку, яка відхиляється, з регулюванням частоти обертання і великий фільтр для роботи без поширення пилу. У машині передбачений помітний зовні індикатор зносу роликової щітки. Завдяки своїй компактності машина KM 85/50 R має високу маневреність і підходить для прибирання в тісних та заставлених приміщеннях. Плаваюча підвіска роликової щітки гарантує відмінний результат прибирання навіть під час підмітання нерівних підлогових покриттів. У машині реалізовано низку рішень, які полегшують її експлуатацію та обслуговування. Наприклад, очищення пилового фільтра проводиться оператором із сидіння, обшивка, яка широко розкривається, полегшує доступ до обслуговуваних вузлів, а заміна роликової щітки проводиться без використання інструментів. Крім того, машина оснащена тримачами для зручного перевезення додаткового ручного прибирального інвентарю.
Особливості та переваги
Довговічна літій-іонна батареяРегулювання сидіння оператора без використання будь-яких інструментів. Регулювання висоти керма Швидкозарядний пристрій для повного заряду батареї всього за 2 години.
Ефективна система фільтраціїНеобслуговувана батарея, яка не потребує доливання води. Довгий термін служби і висока продуктивність завдяки можливості швидкого заряду і проміжного підзаряду батареї. Плоский складчастий фільтр із поліестеру
Продумана концепція контейнераЕфективне очищення подвійним скребком безпосередньо з робочого місця Доступ до фільтра через кришку, яка широко відкривається, без необхідності використання будь-яких інструментів 2 роздільні контейнери для зняття та спустошення від сміття
Інтегрована система Home Base і зони для зберігання приладдя
- Гладкі внутрішні поверхні сміттєзбірника дають змогу його спустошувати без залишків сміття або будь-яких забруднень
- Колеса на сміттєзбірниках спрощують утилізацію сміття
- Надійні та практичні з'єднання для простоти перевезення іншого прибирального інвентарю
Індикатор зносу циліндричної щітки
- Для зручності перевезення щипців для сміття, щіток, серветок або, наприклад, додаткового контейнера
- Велике місце для зберігання приладдя в задній частині машини
- Можна легко і зручно переглядати зовні.
Висувна бічна щітка
- Точне визначення часу заміни
- Захищає бічну щітку від пошкоджень
Компактний дизайн для максимальної маневреності
- Надійна та міцна конструкція
- Зниження витрат на обслуговування та ремонт
- Відмінна маневреність машини
Регулювання швидкості обертання бічної щітки
- Також ідеально підходить для заставлених і обмежених просторових умов
- Можливість проїзду у звичайні дверні прорізи (90 см)
- Для адаптації швидкості бічної щітки до відповідного типу та об'єму забруднень
Плаваюча основна підмітальна щітка
- Зниження пилоутворення
- Немає потреби в регулюванні внаслідок зносу
Зрозуміле та ергономічне розміщення робочих елементів.
- Відмінний збір сміття навіть на нерівностях
- Ідеально для прибирання виробничих цехів, складів і маленьких складських приміщень
Специфікації
Технічні характеристики
|Привід ходової частини
|Двигун постійного струму
|Потужність приводу (В/Вт)
|24 / 1000
|Тип приводу
|Електричний
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|5100
|Макс. продуктивність по площі з 2 бічними щітками (м²/год)
|6510
|Робоча ширина (мм)
|615
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|850
|Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм)
|1085
|Потужність батареї (Ач)
|90
|Напруга батареї (В)
|25,6
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|2
|Бункер (л)
|50
|Допустимий кут підйому (%)
|12
|Робоча швидкість (км/год)
|6
|Площа поверхні фільтра (м²)
|2,3
|3авантаження (кг)
|макс. 90
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|185
|Робоча маса (кг)
|185
|Вага (з упаковкою) (кг)
|187
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1350 x 940 x 1170
Комплектація
- Колеса з пневматичними шинами
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Механічне очищення фільтра.
- Плаваюча циліндрична щітка
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Заслонка для збору крупного сміття
- Принцип перекидання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Використання на відкритому повітрі
- Використання всередині приміщень
- Частота обертання бічної щітки (регульована)
- Індикатор стану батареї
- Лічильник напрацювання
- Бункер на коліщатках
- Функція підмітання (можна відключити)
- Автоматичне відхилення бічної щітки
- Автоматичне коригування зносу основної циліндричної щітки
- Багатофункціональний дисплей
- Опціональне кріплення ручного інвентарю Home Base
Області застосування
- Для швидкого підтримуючого прибирання на автостоянках
- Також для невеликих об'єктів таких як (маленькі) майстерні, шкільні подвір'я, станції техобслуговування або автосалони
- Компактний дизайн для максимальної маневреності