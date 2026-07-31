Підмітальна машина KM 105/180 R Bp Pack Classic
Особливості та переваги
Міцна конструкція для безпечної роботиДовгий термін служби всіх компонентів апарату. Проблисковий маячок підвищує безпеку для оператора і оточуючих. Входить в стандартну комплектацію.
Принцип замітанняГарантує хороші результати прибирання навіть при зборі дрібного сміття. Виключає проблеми зі збором крупного сміття. Відрізняється низьким пилоутворенням.
Простота управління і обслуговування
Автоматичне очищення фільтра
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Електричний
|Привід ходової частини
|Двигун постійного струму
|Потужність приводу (В/кВт)
|36 / 2,5
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|6300
|Робоча ширина (мм)
|780
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|1050
|Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм)
|1300
|Потужність батареї (Ач)
|240
|Напруга батареї (В)
|36
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2,5
|Бункер (л)
|180
|Допустимий кут підйому (%)
|14
|Робоча швидкість (км/год)
|6
|Площа поверхні фільтра (м²)
|5,2
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|850
|Робоча маса (кг)
|850
|Вага (з упаковкою) (кг)
|850
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1847 x 1065 x 1388
Комплектація
- Кишеньковий фільтр
- Колеса (твердий каучук)
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Автоматичне очищення фільтра
- Регульована циліндрична щітка
- Плаваюча циліндрична щітка
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Принцип замітання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Гідравлічне розвантаження бункера
- Використання на відкритому повітрі
- Використання всередині приміщень
- Індикатор стану батареї
- Лічильник напрацювання
- Функція підмітання (можна відключити)
- Автоматичне відхилення бічної щітки
Області застосування
- Підходить для використання на відкритому повітрі, в місцях навантаження і на будівельних майданчиках