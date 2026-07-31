Підмітальна машина KM 105/180 R Bp Pack Classic

Особливості та переваги
Підмітальна машина KM 105/180 R Bp Pack Classic: Міцна конструкція для безпечної роботи
Міцна конструкція для безпечної роботи
Довгий термін служби всіх компонентів апарату. Проблисковий маячок підвищує безпеку для оператора і оточуючих. Входить в стандартну комплектацію.
Підмітальна машина KM 105/180 R Bp Pack Classic: Принцип замітання
Принцип замітання
Гарантує хороші результати прибирання навіть при зборі дрібного сміття. Виключає проблеми зі збором крупного сміття. Відрізняється низьким пилоутворенням.
Підмітальна машина KM 105/180 R Bp Pack Classic: Простота управління і обслуговування
Простота управління і обслуговування
Автоматичне очищення фільтра
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Електричний
Привід ходової частини Двигун постійного струму
Потужність приводу (В/кВт) 36 / 2,5
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 6300
Робоча ширина (мм) 780
Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) 1050
Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм) 1300
Потужність батареї (Ач) 240
Напруга батареї (В) 36
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 2,5
Бункер (л) 180
Допустимий кут підйому (%) 14
Робоча швидкість (км/год) 6
Площа поверхні фільтра (м²) 5,2
Вага (з аксесуарами) (кг) 850
Робоча маса (кг) 850
Вага (з упаковкою) (кг) 850
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1847 x 1065 x 1388

Комплектація

  • Кишеньковий фільтр
  • Колеса (твердий каучук)

Оснащення

  • Пристрій ручного очищення фільтра
  • Автоматичне очищення фільтра
  • Регульована циліндрична щітка
  • Плаваюча циліндрична щітка
  • Регулювання потоку всмоктуваного повітря
  • Принцип замітання
  • Тяговий привід переднього ходу
  • Тяговий привід заднього ходу
  • Система всмоктування
  • Гідравлічне розвантаження бункера
  • Використання на відкритому повітрі
  • Використання всередині приміщень
  • Індикатор стану батареї
  • Лічильник напрацювання
  • Функція підмітання (можна відключити)
  • Автоматичне відхилення бічної щітки
Підмітальна машина KM 105/180 R Bp Pack Classic
Області застосування
  • Підходить для використання на відкритому повітрі, в місцях навантаження і на будівельних майданчиках
Аксесуари
Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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