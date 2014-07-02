Підмітальна машина KM 130/300 R D
Дизельна, з гідравлічним тяговим приводом промислова прибиральна машина KM 130 /300 RD з трьома колесами заднього рульового управління. Для вирішення важких завдань у будівництві, металургії, ливарному та інших виробництвах з великою кількістю відходів. Ця машина легко очистить заводську територію як від пилу, так і від виробничих відходів.
KM 130 /300 RD - промислова прибиральна машина з низьким споживанням дизельного палива вражає відмінною продуктивністю. Ця надійна машина підходить для екстремальних робочих місць, наприклад, на будівництві, в металообробній промисловості або в ливарних цехах, а також в інших областях з великою кількістю виробничих відходів. Велике сміття надійно збирається пилососом. Основна циліндрична щітка автоматично підлаштовується під нерівності поверхні, а інноваційна система підмітання знижує знос до мінімуму. Основні щітки легко можна замінити без додаткових інструментів. Контейнер для відходів автоматично закривається при транспортуванні. Два горизонтально встановлених плоских складчастих фільтра забезпечують прибирання без розповсюдження пилу. Ефективне очищення фільтра механізмом з двома шкребками. Фільтри легко замінюються без додаткових інструментів. Легкий доступ до електродвигуна. Режим роботи легко вибирається завдяки простій концепції управління (система EASY).
Особливості та переваги
Міцна конструкціяСуцільно сталева рама. Витривалі промислові двигуни водяного охолодження. Гідравлічний тяговий привід.
Ефективний фільтр з тривалим терміном службиПлоский складчастий фільтр з площею поверхні 5,5 м². Ефективне очищення фільтра механізмом з двома скребками. Прибирання не супроводжується підйомом пилу.
Зразкова ергономічністьПроста концепція управління (система EASY). Зручність підйому на сидіння і спуску з нього. Максимальна зручність технічного обслуговування.
Двигуни різних типів
- Акумуляторний електропривід.
- Дизельний двигун, що відповідає промисловим стандартам.
- Газовий двигун (на зрідженому газі) для зовнішнього і внутрішнього прибирання.
Система плаваючою щітки з регулюванням притиску
- Відмінні результати підмітання.
- Мінімальний знос щітки.
- Оптимальна адаптація до різних покриттів.
Гідравлічне розвантаження бункера
- Просте і надійне спорожнення сміттєзбірника.
- Контейнер піднімається до 1,42 м
Принцип замітання
- Ефективний збір дрібного і крупного сміття.
- Прибирання не супроводжується підйомом пилу.
Широкий вибір аксесуарів і додаткових комплектів.
- Зручна адаптація до індивідуальних потреб прибирання
- Вражаючі обладнання місця для оператора (наприклад, комфортабельна кабіна , кондиціонер, опалення )
- Друга бічна щітка (на вимогу)
Гідравлічний привід ходової частини та підмітального механізму
- Низькі витрати на обслуговування.
- Відсутність зносу.
- Особливо великий термін служби.
Циклонний фільтр
- Збільшений термін служби фільтра електродвигуна.
- Збільшено інтервали технічного обслуговування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Дизель
|Привід ходової частини
|4-тактний двигун
|Виробник двигуна
|Yanmar
|Потужність приводу (кВт)
|15,8
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|13000
|Робоча ширина (мм)
|1000
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|1300
|Робоча ширина з 2 двома бічними щітками (мм)
|1550
|Бункер (л)
|300
|Допустимий кут підйому (%)
|18
|Робоча швидкість (км/год)
|10
|Площа поверхні фільтра (м²)
|5,5
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|951
|Робоча маса (кг)
|951
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|2040 x 1330 x 1430
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Регульована циліндрична щітка
- Рульовий механізм із підсилювачем
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Принцип замітання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Гідравлічне розвантаження бункера
- Використання на відкритому повітрі
- Індикатор стану батареї
- Лічильник напрацювання
- Функція підмітання (можна відключити)
- Автоматичне відхилення бічної щітки
Відео
Області застосування
- Заводи з виробництва будівельних матеріалів
- Металоливарні заводи
- Металообробні підприємства
- Складські приміщення
- Будівельні майданчики
- Заводи чорної металургії
- Підприємства важкої промисловості