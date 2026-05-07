Компактна ручна підмітальна машина KM 70/15 C Classic дозволяє легко і зручно очищати будь-які покриття всередині будівель і на відкритому повітрі. У порівнянні з мітлою її застосування значно ефективніше навіть при невеликій площі, яка очищається (від 100 кв. м). Мала власна маса і колеса, які легко обертаються, забезпечують простоту маневрування і транспортування. Привід роликової щітки, яка ефективно замітає сміття в бункер, здійснюється за рахунок обертання лівого колеса. Для вимітання сміття з кутів і вздовж стін використовується бічна щітка, яку під час підмітання решти площі підлоги можна підняти для зменшення пилоутворення. Положення бічної щітки регулюється для компенсації зносу щетини. Для її заміни не потрібно використовувати інструменти. Бункер легко і швидко знімається для спорожнення, причому форма його передньої частини забезпечує стійку установку у вертикальному положенні. Повідкова ручка машини KM 70/15 C Classic підганяється під зріст оператора і повністю складається для зберігання з економією місця.