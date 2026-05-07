Компактна підмітальна машина KM 70/15 C Classic

Компактна ручна підмітальна машина KM 70/15 C Classic, завжди готова до використання, забезпечує ефективне прибирання невеликих площ у приміщеннях і на відкритому повітрі.

Компактна ручна підмітальна машина KM 70/15 C Classic дозволяє легко і зручно очищати будь-які покриття всередині будівель і на відкритому повітрі. У порівнянні з мітлою її застосування значно ефективніше навіть при невеликій площі, яка очищається (від 100 кв. м). Мала власна маса і колеса, які легко обертаються, забезпечують простоту маневрування і транспортування. Привід роликової щітки, яка ефективно замітає сміття в бункер, здійснюється за рахунок обертання лівого колеса. Для вимітання сміття з кутів і вздовж стін використовується бічна щітка, яку під час підмітання решти площі підлоги можна підняти для зменшення пилоутворення. Положення бічної щітки регулюється для компенсації зносу щетини. Для її заміни не потрібно використовувати інструменти. Бункер легко і швидко знімається для спорожнення, причому форма його передньої частини забезпечує стійку установку у вертикальному положенні. Повідкова ручка машини KM 70/15 C Classic підганяється під зріст оператора і повністю складається для зберігання з економією місця.

Особливості та переваги
Низька вага
Висока маневреність Простота транспортування, в т. ч. по сходах.
Великий контейнер для сміття
Зручна ручка полегшує використання бункера і його спорожнення. Стійкість бункера у вертикальному положенні.
Регульована бічна щітка
Забезпечує оптимальне підмітання підлоги в кутах і вздовж стін. Можливість регулювання тиску прижиму для ефективного очищення різних поверхонь. Можливість підйому щітки для зменшення поширення пилу.
Регульована ручка
  • Максимальна ергономічність.
  • Рукоятка складається для зберігання машини з економією місця.
Привід циліндричної щітки
  • Привід роликової щітки від колеса.
  • Рівномірне підмітання.
Заміна бічної щітки без використання інструментів
  • Мінімальні витрати на обслуговування.
  • Відсутність простоїв, викликаних проведенням сервісних робіт.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу вручну
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 2800
Робоча ширина (мм) 480
Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) 700
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 12,8
Вага з упаковкою (кг) 16,118
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1198 / 818 / 1003

Оснащення

  • Ручний привід повороту
  • Складна рукоятка
  • Принцип замітання
  • Використання на відкритому повітрі
  • Використання всередині приміщень

Області застосування
  • Невеликі паркінги та автостоянки
  • Тротуари
  • Готелі
  • Виробничі площі
  • Також для прибирання на сільськогосподарських підприємствах (на дворовій території, у тваринницьких приміщеннях тощо)
Аксесуари
Запчастини для KM 70/15 C Classic

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

