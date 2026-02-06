Завдяки оснащенню роликовою та бічною щітками, а також пиловим фільтром підмітальна машина штовхаючого типу KM 70/20 C дає змогу легко і практично без поширення пилу очищати підлогу в приміщеннях або на відкритому повітрі. При цьому, забезпечується 7-кратне підвищення продуктивності прибирання порівняно з підмітанням мітлою. Роликова щітка, яка встановлюється в 6 положеннях, у поєднанні з плавно регульованою бічною щіткою забезпечує оптимальне прибирання різних підлогових покриттів. Зручності роботи сприяють переміщувана по висоті повідкова рукоятка і можливість перевезення на машині додаткового прибирального інвентарю, наприклад, відра і щипців, що дають змогу безпосередньо в процесі прибирання видаляти крупне сміття. Конструкція машини KM 70/20 C гарантує її зберігання з економією місця.