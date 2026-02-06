Компактна підмітальна машина KM 70/20 C (з однією бічною щіткою)
Для ретельного прибирання в приміщеннях і на відкритому повітрі з мінімальним підйомом пилу: універсальна підмітальна машина штовхаючого типу KM 70/20 C, оснащена роликовою щіткою, бічною щіткою і пиловим фільтром.
Завдяки оснащенню роликовою та бічною щітками, а також пиловим фільтром підмітальна машина штовхаючого типу KM 70/20 C дає змогу легко і практично без поширення пилу очищати підлогу в приміщеннях або на відкритому повітрі. При цьому, забезпечується 7-кратне підвищення продуктивності прибирання порівняно з підмітанням мітлою. Роликова щітка, яка встановлюється в 6 положеннях, у поєднанні з плавно регульованою бічною щіткою забезпечує оптимальне прибирання різних підлогових покриттів. Зручності роботи сприяють переміщувана по висоті повідкова рукоятка і можливість перевезення на машині додаткового прибирального інвентарю, наприклад, відра і щипців, що дають змогу безпосередньо в процесі прибирання видаляти крупне сміття. Конструкція машини KM 70/20 C гарантує її зберігання з економією місця.
Особливості та переваги
Регульована основна циліндрична і бічні щіткиСтупеневий регульований тиск притиску для досягнення оптимальних результатів прибирання. Можливість регулювання тиску притиску зменшує знос роликової щітки. Для захисту щетини роликової та бічної щіток від пошкодження передбачено їхнє повне розвантаження.
Фільтр для пилуФільтр очищає повітря, яке виходить, перешкоджаючи поширенню пилу під час прибирання. Легкий доступ до системи фільтрації дає змогу швидко замінювати фільтр.
Система Home BaseМожливість перевезення додаткового інвентарю, наприклад, відра і щипців для крупного сміття. Можливість підвішування сумки з приладдям на повідковій рукоятці.
Великий контейнер для сміття
- Зручна ручка полегшує використання бункера і його спорожнення.
Регульована ручка
- Ергономічна рукоятка встановлюється в 3 положеннях.
- Рукоятка складається для зберігання машини з економією місця.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|вручну
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|2800
|Робоча ширина (мм)
|480
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|700
|Повна/корисна ємність контейнера (л)
|45 / 20
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|21
|Вага з упаковкою (кг)
|26,41
Комплектація
- Фільтр для дрібного пилу
Оснащення
- Ручний привід повороту
- Регульована циліндрична щітка
- Складна рукоятка
- Принцип замітання
- Використання на відкритому повітрі
- Використання всередині приміщень
Області застосування
- Для прибирання виробничих цехів, складів і логістичних центрів, а також вантажних зон.
- Для прибирання паркінгів і станцій технічного обслуговування
- Для прибирання об'єктів комунальних господарств
- Також ідеально підходить для невеликих майстерень і в сільському господарстві
