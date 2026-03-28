Наша підмітальна машина Kärcher KM 75/40 W G обладнана потужним бензиновим двигуном Kohler потужністю 3,3 кВт з низьким рівнем викидів, який відповідає всім екологічним нормам. Цей апарат ідеально підходить для швидкого та ретельного прибирання зовнішніх територій площею понад 600 квадратних метрів, таких як автостоянки, дитячі майданчики та інші муніципальні об'єкти. Завдяки бічній щітці, яка підключається, регулюванню поверхні підмітання без інструментів та основному підмітальному валику, який можна легко замінити, машина забезпечує ідеальні результати прибирання. Потужне всмоктування запобігає розсіюванню пилу, а очищення плоского складчастого фільтра підтримує постійну потужність всмоктування. Концепція управління EASY Operation, пересувний 40-літровий сміттєзбірник із візком та вбудований тяговий привід з безступінчатим регулюванням швидкості забезпечують максимальну зручність користування, дозволяючи працювати з KM 75/40 W G без втоми.