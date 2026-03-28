Підмітальна машина KM 75/40 W G

Бензиновий двигун з низьким рівнем викидів і безступінчатим регулюванням швидкості підмітання: компактна і маневрена підмітальна машина KM 75/40 W G для зовнішніх робіт.

Наша підмітальна машина Kärcher KM 75/40 W G обладнана потужним бензиновим двигуном Kohler потужністю 3,3 кВт з низьким рівнем викидів, який відповідає всім екологічним нормам. Цей апарат ідеально підходить для швидкого та ретельного прибирання зовнішніх територій площею понад 600 квадратних метрів, таких як автостоянки, дитячі майданчики та інші муніципальні об'єкти. Завдяки бічній щітці, яка підключається, регулюванню поверхні підмітання без інструментів та основному підмітальному валику, який можна легко замінити, машина забезпечує ідеальні результати прибирання. Потужне всмоктування запобігає розсіюванню пилу, а очищення плоского складчастого фільтра підтримує постійну потужність всмоктування. Концепція управління EASY Operation, пересувний 40-літровий сміттєзбірник із візком та вбудований тяговий привід з безступінчатим регулюванням швидкості забезпечують максимальну зручність користування, дозволяючи працювати з KM 75/40 W G без втоми.

Особливості та переваги
Бункер з коліщатками і зручною ручкою
Контейнер для сміття з утопленими ручками - щоб легко знімати і спустошувати. Швидка готовність.
Ефективна система фільтрації з механічним очищенням фільтра
Велика площа поверхні фільтра (1,8 м²) забезпечує тривалу роботу. Поліефірний матеріал, що допускає промивання, вирізняється тривалим терміном служби. Механічна система очищення фільтра з ергономічною ручкою.
Простота в обслуговуванні
Фільтр і щітку можна легко замінити без додаткових інструментів.
Проста концепція управління (система EASY)
  • Просте і зручне управління завдяки оптимальному розташуванню всіх елементів управління.
  • Стандартні значки для всіх підмітальних машин Керхер.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Бензин
Привід 4-тактний двигун
Виробник двигуна Kohler
Потужність приводу (Вт) 3300
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 3375
Робоча ширина (мм) 550
Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) 750
Бункер (л) 40
Допустимий кут підйому (%) 15
Робоча швидкість (км/год) 4,5
Площа поверхні фільтра (м²) 1,8
Вага (з аксесуарами) (кг) 84,886
Робоча маса (кг) 84
Вага (з упаковкою) (кг) 94,6
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1430 x 750 x 1190

Комплектація

  • Плоский складчастий фільтр: Зроблено з поліестеру

Оснащення

  • Пристрій ручного очищення фільтра
  • Тяговий привід переднього ходу
  • Регульована циліндрична щітка
  • Бункер на коліщатках
  • Заслонка для збору крупного сміття
  • Складна рукоятка
  • Принцип перекидання
  • Система всмоктування
  • Потужний тяговий привід
  • Використання на відкритому повітрі
  • Регулювання потоку всмоктуваного повітря
  • Бічна щітка, піднімається / регулюється
Відео

Області застосування
  • Для прибирання паркінгів і станцій технічного обслуговування
  • Для прибирання об'єктів комунальних господарств
  • Також ідеально підходить для невеликих майстерень і в сільському господарстві
Аксесуари
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.