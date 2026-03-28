Підмітальна машина KM 75/40 W G
Бензиновий двигун з низьким рівнем викидів і безступінчатим регулюванням швидкості підмітання: компактна і маневрена підмітальна машина KM 75/40 W G для зовнішніх робіт.
Наша підмітальна машина Kärcher KM 75/40 W G обладнана потужним бензиновим двигуном Kohler потужністю 3,3 кВт з низьким рівнем викидів, який відповідає всім екологічним нормам. Цей апарат ідеально підходить для швидкого та ретельного прибирання зовнішніх територій площею понад 600 квадратних метрів, таких як автостоянки, дитячі майданчики та інші муніципальні об'єкти. Завдяки бічній щітці, яка підключається, регулюванню поверхні підмітання без інструментів та основному підмітальному валику, який можна легко замінити, машина забезпечує ідеальні результати прибирання. Потужне всмоктування запобігає розсіюванню пилу, а очищення плоского складчастого фільтра підтримує постійну потужність всмоктування. Концепція управління EASY Operation, пересувний 40-літровий сміттєзбірник із візком та вбудований тяговий привід з безступінчатим регулюванням швидкості забезпечують максимальну зручність користування, дозволяючи працювати з KM 75/40 W G без втоми.
Особливості та переваги
Бункер з коліщатками і зручною ручкоюКонтейнер для сміття з утопленими ручками - щоб легко знімати і спустошувати. Швидка готовність.
Ефективна система фільтрації з механічним очищенням фільтраВелика площа поверхні фільтра (1,8 м²) забезпечує тривалу роботу. Поліефірний матеріал, що допускає промивання, вирізняється тривалим терміном служби. Механічна система очищення фільтра з ергономічною ручкою.
Простота в обслуговуванніФільтр і щітку можна легко замінити без додаткових інструментів.
Проста концепція управління (система EASY)
- Просте і зручне управління завдяки оптимальному розташуванню всіх елементів управління.
- Стандартні значки для всіх підмітальних машин Керхер.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Бензин
|Привід
|4-тактний двигун
|Виробник двигуна
|Kohler
|Потужність приводу (Вт)
|3300
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|3375
|Робоча ширина (мм)
|550
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|750
|Бункер (л)
|40
|Допустимий кут підйому (%)
|15
|Робоча швидкість (км/год)
|4,5
|Площа поверхні фільтра (м²)
|1,8
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|84,886
|Робоча маса (кг)
|84
|Вага (з упаковкою) (кг)
|94,6
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1430 x 750 x 1190
Комплектація
- Плоский складчастий фільтр: Зроблено з поліестеру
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Тяговий привід переднього ходу
- Регульована циліндрична щітка
- Бункер на коліщатках
- Заслонка для збору крупного сміття
- Складна рукоятка
- Принцип перекидання
- Система всмоктування
- Потужний тяговий привід
- Використання на відкритому повітрі
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Бічна щітка, піднімається / регулюється
Області застосування
- Для прибирання паркінгів і станцій технічного обслуговування
- Для прибирання об'єктів комунальних господарств
- Також ідеально підходить для невеликих майстерень і в сільському господарстві