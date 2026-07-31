Компактна промислова підмітальна машина з ручним управлінням KM 85/50 W Bp Pack відрізняється комплексним стандартним оснащенням. У комплект поставки машини входить дискове гальмо, акумулятор і зарядний пристрій. Великий плоский складчастий фільтр з можливістю його високоефективного очищення подвійним скребком дозволяє працювати практично без пилоутворення, а основна щітка з плаваючим кріпленням забезпечує відмінні результати прибирання навіть сильно забруднених зон. Важливою перевагою для користувачів є зручна та інтуїтивно зрозуміла концепція управління з можливість руху як вперед, так і назад. Міцна машина з висувною бічною щіткою і корпусом з подвійною стінкою ідеально підходить для роботи на сильно забруднених об'єктах. Крім того, проста заміна щіток і фільтра без використання інструментів, а також висока продуктивність по площі до 4725 м²/год (з додатковою лівою щіткою) відповідають високим вимогам, які пред'являються в промисловому середовищі.