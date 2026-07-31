Підмітальна машина KM 85/50 W Bp Pack
Підмітальна машина з ручним управлінням KM 85/50 W Bp Pack відрізняється високою продуктивністю по площі і оптимально підходить для використання в промисловому середовищі. В її стандартну комплектацію входить акумулятор і зарядний пристрій. Важливими елементами цієї машини є основна щітка з плаваючим кріпленням та великий плоский складчастий фільтр.
Компактна промислова підмітальна машина з ручним управлінням KM 85/50 W Bp Pack відрізняється комплексним стандартним оснащенням. У комплект поставки машини входить дискове гальмо, акумулятор і зарядний пристрій. Великий плоский складчастий фільтр з можливістю його високоефективного очищення подвійним скребком дозволяє працювати практично без пилоутворення, а основна щітка з плаваючим кріпленням забезпечує відмінні результати прибирання навіть сильно забруднених зон. Важливою перевагою для користувачів є зручна та інтуїтивно зрозуміла концепція управління з можливість руху як вперед, так і назад. Міцна машина з висувною бічною щіткою і корпусом з подвійною стінкою ідеально підходить для роботи на сильно забруднених об'єктах. Крім того, проста заміна щіток і фільтра без використання інструментів, а також висока продуктивність по площі до 4725 м²/год (з додатковою лівою щіткою) відповідають високим вимогам, які пред'являються в промисловому середовищі.
Особливості та переваги
Управління ходом вперед і назад за допомогою ручної штангиІнтуїтивно зрозуміле, просте і зручне управління машиною. Максимальна маневреність машини. Стандартне дискове гальмо для безпечного гальмування у будь-який час.
Зрозуміле та ергономічне розміщення робочих елементів.Ідеально для прибирання виробничих цехів, складів і маленьких складських приміщень Не потрібно регулювання зносу основної щітки. Ефективне та швидке прибирання.
Міцний та надійний апарат для складних умов експлуатаціїМіцний корпус з подвійними стінками. Висувна бічна щітка запобігає пошкодженню машини і приміщень, які прибираються. Великі колеса для підвищеного комфорту.
Продумана концепція контейнера
- Великий плоский складчастий фільтр із загальною площею фільтрації 2,3 м².
- Фільтр з поліефіру, який можна промивати.
- Високоефективне очищення завдяки подвійному скребку і горизонтальному положенню фільтра.
Заміна основної щітки та фільтра без використання інструментів
- Проста і швидка заміна в разі зносу.
- Швидке управління основною щіткою при намотуванні сміття.
- Доступ до фільтру з чистої сторони, відсутність контакту з пилом і брудом.
Регулювання швидкості обертання бічної щітки
- Також ідеально підходить для заставлених і обмежених просторових умов
- Ідеально підходить для прибирання вузьких, заставлених об'єктів.
- Для адаптації швидкості бічної щітки до відповідного типу та об'єму забруднень
Індикатор зносу циліндричної щітки
- Практичне кріплення для перенесення додаткових аксесуарів для прибирання.
- Для простого перенесення, наприклад, щипців для сміття, щітки або серветок.
- Місце для зберігання дрібних речей.
Проста концепція управління
- Основну та бічну щітки можна зручно включити і виключити.
- Зручний рух вперед і назад за допомогою ручної штанги.
- Регулювання всмоктування для підмітання вологих поверхонь.
Великий сміттєзбірник
- Збирає великі об'єми бруду, що робить можливою тривалу роботу.
- Просте і безпечне видалення сміття.
- Надійні та практичні з'єднання для простоти перевезення іншого прибирального інвентарю
Акумулятор і зарядний пристрій в комплекті поставки
- Потужний акумулятор з довгим терміном служби для тривалого часу роботи.
- Безшумна робота без шкідливих викидів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Електричний
|Привід
|Двигун постійного струму
|Потужність приводу (В/Вт)
|24 / 912
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|3825
|Робоча ширина (мм)
|615
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|850
|Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм)
|1050
|Бункер (л)
|50
|Допустимий кут підйому (%)
|15
|Робоча швидкість (км/год)
|4,5
|Площа поверхні фільтра (м²)
|2,3
|Розміри акумуляторного відсіку (мм)
|362 / 348 / 290
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2,5
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|214
|Робоча маса (кг)
|226
|Вага (з упаковкою) (кг)
|224,58
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1550 x 1100 x 1066
Комплектація
- Плоский складчастий фільтр: Зроблено з поліестеру
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Плаваюча циліндрична щітка
- Бункер на коліщатках
- Заслонка для збору крупного сміття
- Принцип перекидання
- Система всмоктування
- Потужний тяговий привід
- Використання на відкритому повітрі
- Використання всередині приміщень
- Індикатор стану батареї
- Лічильник напрацювання
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Бічна щітка, піднімається / регулюється
Відео
Області застосування
- Для прибирання виробничих цехів, складів і логістичних центрів, а також вантажних зон.
- Для прибирання паркінгів і станцій технічного обслуговування
- Для прибирання об'єктів комунальних господарств
- Також ідеально підходить для невеликих майстерень і в сільському господарстві