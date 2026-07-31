Підмітальна машина KM 85/50 W Bp Pack

Підмітальна машина з ручним управлінням KM 85/50 W Bp Pack відрізняється високою продуктивністю по площі і оптимально підходить для використання в промисловому середовищі. В її стандартну комплектацію входить акумулятор і зарядний пристрій. Важливими елементами цієї машини є основна щітка з плаваючим кріпленням та великий плоский складчастий фільтр.

Компактна промислова підмітальна машина з ручним управлінням KM 85/50 W Bp Pack відрізняється комплексним стандартним оснащенням. У комплект поставки машини входить дискове гальмо, акумулятор і зарядний пристрій. Великий плоский складчастий фільтр з можливістю його високоефективного очищення подвійним скребком дозволяє працювати практично без пилоутворення, а основна щітка з плаваючим кріпленням забезпечує відмінні результати прибирання навіть сильно забруднених зон. Важливою перевагою для користувачів є зручна та інтуїтивно зрозуміла концепція управління з можливість руху як вперед, так і назад. Міцна машина з висувною бічною щіткою і корпусом з подвійною стінкою ідеально підходить для роботи на сильно забруднених об'єктах. Крім того, проста заміна щіток і фільтра без використання інструментів, а також висока продуктивність по площі до 4725 м²/год (з додатковою лівою щіткою) відповідають високим вимогам, які пред'являються в промисловому середовищі.

Особливості та переваги
Підмітальна машина KM 85/50 W Bp Pack: Управління ходом вперед і назад за допомогою ручної штанги
Управління ходом вперед і назад за допомогою ручної штанги
Інтуїтивно зрозуміле, просте і зручне управління машиною. Максимальна маневреність машини. Стандартне дискове гальмо для безпечного гальмування у будь-який час.
Підмітальна машина KM 85/50 W Bp Pack: Зрозуміле та ергономічне розміщення робочих елементів.
Зрозуміле та ергономічне розміщення робочих елементів.
Ідеально для прибирання виробничих цехів, складів і маленьких складських приміщень Не потрібно регулювання зносу основної щітки. Ефективне та швидке прибирання.
Підмітальна машина KM 85/50 W Bp Pack: Міцний та надійний апарат для складних умов експлуатації
Міцний та надійний апарат для складних умов експлуатації
Міцний корпус з подвійними стінками. Висувна бічна щітка запобігає пошкодженню машини і приміщень, які прибираються. Великі колеса для підвищеного комфорту.
Продумана концепція контейнера
  • Великий плоский складчастий фільтр із загальною площею фільтрації 2,3 м².
  • Фільтр з поліефіру, який можна промивати.
  • Високоефективне очищення завдяки подвійному скребку і горизонтальному положенню фільтра.
Заміна основної щітки та фільтра без використання інструментів
  • Проста і швидка заміна в разі зносу.
  • Швидке управління основною щіткою при намотуванні сміття.
  • Доступ до фільтру з чистої сторони, відсутність контакту з пилом і брудом.
Регулювання швидкості обертання бічної щітки
  • Також ідеально підходить для заставлених і обмежених просторових умов
  • Ідеально підходить для прибирання вузьких, заставлених об'єктів.
  • Для адаптації швидкості бічної щітки до відповідного типу та об'єму забруднень
Індикатор зносу циліндричної щітки
  • Практичне кріплення для перенесення додаткових аксесуарів для прибирання.
  • Для простого перенесення, наприклад, щипців для сміття, щітки або серветок.
  • Місце для зберігання дрібних речей.
Проста концепція управління
  • Основну та бічну щітки можна зручно включити і виключити.
  • Зручний рух вперед і назад за допомогою ручної штанги.
  • Регулювання всмоктування для підмітання вологих поверхонь.
Великий сміттєзбірник
  • Збирає великі об'єми бруду, що робить можливою тривалу роботу.
  • Просте і безпечне видалення сміття.
  • Надійні та практичні з'єднання для простоти перевезення іншого прибирального інвентарю
Акумулятор і зарядний пристрій в комплекті поставки
  • Потужний акумулятор з довгим терміном служби для тривалого часу роботи.
  • Безшумна робота без шкідливих викидів.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Електричний
Привід Двигун постійного струму
Потужність приводу (В/Вт) 24 / 912
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 3825
Робоча ширина (мм) 615
Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) 850
Робоча ширина з 2 бічними щітками (мм) 1050
Бункер (л) 50
Допустимий кут підйому (%) 15
Робоча швидкість (км/год) 4,5
Площа поверхні фільтра (м²) 2,3
Розміри акумуляторного відсіку (мм) 362 / 348 / 290
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 2,5
Вага (з аксесуарами) (кг) 214
Робоча маса (кг) 226
Вага (з упаковкою) (кг) 224,58
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1550 x 1100 x 1066

Комплектація

  • Плоский складчастий фільтр: Зроблено з поліестеру

Оснащення

  • Пристрій ручного очищення фільтра
  • Тяговий привід переднього ходу
  • Тяговий привід заднього ходу
  • Плаваюча циліндрична щітка
  • Бункер на коліщатках
  • Заслонка для збору крупного сміття
  • Принцип перекидання
  • Система всмоктування
  • Потужний тяговий привід
  • Використання на відкритому повітрі
  • Використання всередині приміщень
  • Індикатор стану батареї
  • Лічильник напрацювання
  • Регулювання потоку всмоктуваного повітря
  • Бічна щітка, піднімається / регулюється

Відео

Області застосування
  • Для прибирання виробничих цехів, складів і логістичних центрів, а також вантажних зон.
  • Для прибирання паркінгів і станцій технічного обслуговування
  • Для прибирання об'єктів комунальних господарств
  • Також ідеально підходить для невеликих майстерень і в сільському господарстві
Аксесуари
Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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