Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 75/1 Me Ec H Z22

Безпечний пилосос NT 75/1 Me Ec H Z22 пилу класу H сертифікований, відповідно до директиви ATEX 2014/34/EU для використання на потенційно вибухонебезпечних ділянках, визначених, як зона 22.

Безпечний пилосос NT 75/1 Me Ec H Z22, сертифікований незалежним випробувальним інститутом IBExU на відповідність обов'язковій на території ЄС Директиві 2014/34/EU. Призначений для збору легкозаймистого та іншого небезпечного пилу класу H на ділянках з можливим тимчасовим формуванням вибухонебезпечної атмосфери (у зоні 22). Потужний безщітковий електродвигун, на основі електронного комутаційного управління, гарантує термін служби 5000 годин. Вибухозахищений пилосос для вологого і сухого прибирання має повністю заземлену конструкцію, а відповідні електропровідні аксесуари запобігають електростатичному розряду. 75-літровий сміттєвий бак з нержавіючої сталі та міцне шасі з регульованою ручкою для переміщення дозволяють збирати великі обсяги пилу, великого сміття або рідин, і зручно видаляти їх із небезпечної зони. Комплект плоского складчатого фільтру Safety забезпечує безпечну утилізацію зібраного сміття. До комплекту поставки апарата NT 75/1 Me Ec H Z22 входить плоский складчатий фільтр Safety класу H, який є особливо стійким і довговічним, завдяки своєму спеціальному PTFE-покриттю і, крім того, гарантує потужність утримання пилу на рівні 99,995%.

Особливості та переваги
Сертифікований для зони 22, відповідно до Директиви ATEX 2014/34/EU (випробувальний інститут IBExU).
Сертифікований для зони 22, відповідно до Директиви ATEX 2014/34/EU (випробувальний інститут IBExU).
Найвищий рівень безпеки користувача на потенційно вибухонебезпечних ділянках зони 22 Придатний для ефективного видалення небезпечних видів пилу, які відносяться до пилу класу H.
Безщітковий ЕС-двигун
Безщітковий ЕС-двигун
Висока стійкість до зношування та довгий термін служби (5000 годин).
Антистатична система
Антистатична система
Безперервна антистатична система з електропровідними аксесуарами.
Плоский складчастий фільтр Safety
  • Гарантований рівень утримання пилу на рівні 99.995%.
  • Особливо міцний та довговічний, завдяки PTFE-покриттю.
  • Схвалений для всмоктування небезпечних типів пилу класу H.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с) 61
Розрідження (мбар/кПа) 220 / 22
Об'єм сміттєзбірника (л) 75
Споживана потужність (Вт) макс. 1000
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 40
Довжина кабелю. (м) 10
Матеріал кабелю. Гума
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 76
Колір срібний
Маса (без приладдя) (кг) 25,1
Вага (з упаковкою) (кг) 31,859
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 695 x 540 x 1012

Комплектація

  • Захисний фільтр-мішок: 1 шт.
  • Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
  • Тип всмоктувального шлангу: електропровідний
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
  • Коліно: електропровідний
  • Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
  • Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
  • Щілинна насадка
  • Сміттєзбірник з нержавіючої сталі
  • Плоский складчастий фільтр: Скловолокно
  • Ручка для транспортування.

Оснащення

  • Антистатична система
  • Ступінь захисту: л
  • Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
  • Клас пилу: H
  • Матеріал контейнера для сміття.: з нержавіючої сталі
Відео

Області застосування
  • Пилосос безпечний для використання на потенційно вибухонебезпечних ділянках зони 22.
  • Пилосос класу H для безпечного видалення пилу, шкідливого для здоров’я та/або канцерогенного.
