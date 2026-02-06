Безпечний пилосос NT 75/1 Me Ec H Z22, сертифікований незалежним випробувальним інститутом IBExU на відповідність обов'язковій на території ЄС Директиві 2014/34/EU. Призначений для збору легкозаймистого та іншого небезпечного пилу класу H на ділянках з можливим тимчасовим формуванням вибухонебезпечної атмосфери (у зоні 22). Потужний безщітковий електродвигун, на основі електронного комутаційного управління, гарантує термін служби 5000 годин. Вибухозахищений пилосос для вологого і сухого прибирання має повністю заземлену конструкцію, а відповідні електропровідні аксесуари запобігають електростатичному розряду. 75-літровий сміттєвий бак з нержавіючої сталі та міцне шасі з регульованою ручкою для переміщення дозволяють збирати великі обсяги пилу, великого сміття або рідин, і зручно видаляти їх із небезпечної зони. Комплект плоского складчатого фільтру Safety забезпечує безпечну утилізацію зібраного сміття. До комплекту поставки апарата NT 75/1 Me Ec H Z22 входить плоский складчатий фільтр Safety класу H, який є особливо стійким і довговічним, завдяки своєму спеціальному PTFE-покриттю і, крім того, гарантує потужність утримання пилу на рівні 99,995%.