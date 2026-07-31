Професійний паропилосос SGV 8/5 Classic

Паропилосос SGV 8/5 Classic, який забезпечує очищення парою і збір вологи, відрізняється високою ефективністю прибирання, надійністю та тривалим терміном служби з привабливим співвідношенням ціна-продуктивність.

Зручний у роботі паропилосос SGV 8/5 Classic вражає високою ефективністю очищення та привабливим співвідношенням ціна-продуктивність. Апарат з 3-ступінчастим регулюванням подачі пари забезпечує екологічне прибирання без застосування засобів для чищення і має високі параметри продуктивності: тиск пари становить 8 бар, а температура гарячої води – близько 70 °C. Паропилосос дуже зручний в управлінні завдяки поворотному перемикачу системи EASY, що забезпечує легкий вибір одного з 3 режимів роботи, та ергономічному комбінованому пістолету, який дає змогу регулювати подачу пари й активувати функції промивання та всмоктування безпосередньо в процесі роботи. Кольоровий світлодіодний індикатор постійно інформує оператора про поточний стан апарату і можливі неполадки в його роботі. Широкий набір приладдя може зберігатися безпосередньо на корпусі апарата, що забезпечує їхній захист від забруднення і швидкий доступ до них.

Особливості та переваги
Професійний паропилосос SGV 8/5 Classic: Стабільна та відмінна ефективність прибирання
Стабільна та відмінна ефективність прибирання
Надвисокий тиск пари (8 бар), температура гарячої води близько 70 °C і відмінна потужність всмоктування. Довговічний, міцний та економічний апарат Апарат відрізняється тривалою експлуатацією, міцністю та високою економічністю.
Професійний паропилосос SGV 8/5 Classic: Поворотний перемикач EASY Operation з 3 режимами роботи
Поворотний перемикач EASY Operation з 3 режимами роботи
Особливо зручний у використанні, завдяки зрозумілим символам. Не потребує додаткового навчання. Перемикач увімкнення/вимкнення, а також парове очищення/вологе прибирання пилососом. Промивання холодною водою: попередньо промийте сильно забруднені поверхні холодною водою.
Професійний паропилосос SGV 8/5 Classic: Комбіновані пістолет та шланг
Комбіновані пістолет та шланг
Особливо зручний поворотний і нажимний перемикач для керування різними функціями. 3-ступеневе регулювання подачі пари, режими холодної та гарячої води і можливість одночасного всмоктування. Для економії часу: управління апаратом без переривання роботи.
Стан роботи відображається на світлодіодному дисплеї
  • Світловий індикатор «Готовність до роботи» та «Нагрівання ввімкнено» для подачі гарячої води.
  • Світловий сигналізатор несправності або необхідності в обслуговуванні.
  • Світловий індикатор «Обслуговування» або «Несправність».
Тримачі для приладдя
  • Середня подача пари (ступінь II) для усунення помірних забруднень.
  • Потужна подача пари (ступінь III) для видалення стійких забруднень.
  • Приналежності (сопла або круглі щітки) завжди знаходяться під рукою.
Інтегрований органайзер для аксесуарів
  • Все приладдя акуратно зберігається під час транспортування і не може бути загублено.
  • На час транспортування кабель надійно закріплюється із заднього боку апарата.
  • Насадка для підлоги шириною 300 мм із щітковою та гумовою вставками.
Широкий асортимент аксесуарів, що входять до комплекту постачання
  • Ручна насадка шириною 150 мм з щітковою і гумовою вставками.
  • Щілинна насадка, точкове сопло і 3 різні круглі щітки.
  • Під час навантаження апарат можна утримувати за захват і ручку для перевезення.
Простота транспортування
  • Під час переміщення на велику відстань апарат можна тягнути за собою за ручку.
  • Великі колеса полегшують переміщення по сходах.
  • Видалення стійких забруднень і плям (у т. ч. жирових)
Специфікації

Технічні характеристики

Тиск пари (бар) макс. 8
Потужність нагрівача (Вт) 3000
Час нагріву (хв) 7
Температура котла (°C) макс. 173
Температура гарячої води (°C) 70 - 173
Об'єм бака для чистої води (л) 5,6
Ємність для брудної води (л) 5
Довжина кабелю. (м) 7,5
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 50
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 39
Вага (з упаковкою) (кг) 50,874
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 640 x 495 x 965

¹⁾ Вимикач, режим «Холодна вода/всмоктування», режим «Пара/гаряча вода/холодна вода/всмоктування».

Комплектація

  • Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
  • Подовжувальні трубки з підведенням пари: 2 шт., 505 мм
  • Насадка для підлоги: 300 мм
  • Комбіновані пістолет та шланг: 4 м
  • Гумова смужка для ручної насадки: 150 мм
  • Гумова смужка до насадки для підлоги: 300 мм
  • Ручна насадка: 150 мм
  • Точкове сопло / адаптер для щілинної насадки: 185 мм
  • Подовжувач для точкового сопла: 140 мм
  • Кругла щітка, мала, з нержавіючої сталі: 1 шт.
  • Кругла щітка, мала, латунна: 1 шт.
  • Мала кругла щітка з пекалону (чорна): 1 шт.
  • Ручка для транспортування.
  • Тримач для приладдя (знімний)

Оснащення

  • Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
  • Корпус: з нержавіючої сталі
  • Інтегрований органайзер для кабелю живлення
  • Світлодіодний індикатор
  • Регулятор витрати пари: на рукоятці (3-ступінчастий)
  • Запобіжник на пістолеті
Професійний паропилосос SGV 8/5 Classic

Відео

Області застосування
  • Кахель, підлогова керамічна плитка та інші тверді поверхні
  • Сантехнічна арматура, стільниці та предмети з нержавіючої сталі
  • Віконне скло, скляні двері, інші скляні поверхні та дзеркала
  • Тканинна оббивка і м'які меблі
  • Прибирання в салоні автомобіля
  • Очищення салону автомобіля.
Аксесуари
Запчастини для SGV 8/5 Classic

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