Зручний у роботі паропилосос SGV 8/5 Classic вражає високою ефективністю очищення та привабливим співвідношенням ціна-продуктивність. Апарат з 3-ступінчастим регулюванням подачі пари забезпечує екологічне прибирання без застосування засобів для чищення і має високі параметри продуктивності: тиск пари становить 8 бар, а температура гарячої води – близько 70 °C. Паропилосос дуже зручний в управлінні завдяки поворотному перемикачу системи EASY, що забезпечує легкий вибір одного з 3 режимів роботи, та ергономічному комбінованому пістолету, який дає змогу регулювати подачу пари й активувати функції промивання та всмоктування безпосередньо в процесі роботи. Кольоровий світлодіодний індикатор постійно інформує оператора про поточний стан апарату і можливі неполадки в його роботі. Широкий набір приладдя може зберігатися безпосередньо на корпусі апарата, що забезпечує їхній захист від забруднення і швидкий доступ до них.