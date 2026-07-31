Професійний паропилосос SGV 8/5 Classic
Паропилосос SGV 8/5 Classic, який забезпечує очищення парою і збір вологи, відрізняється високою ефективністю прибирання, надійністю та тривалим терміном служби з привабливим співвідношенням ціна-продуктивність.
Зручний у роботі паропилосос SGV 8/5 Classic вражає високою ефективністю очищення та привабливим співвідношенням ціна-продуктивність. Апарат з 3-ступінчастим регулюванням подачі пари забезпечує екологічне прибирання без застосування засобів для чищення і має високі параметри продуктивності: тиск пари становить 8 бар, а температура гарячої води – близько 70 °C. Паропилосос дуже зручний в управлінні завдяки поворотному перемикачу системи EASY, що забезпечує легкий вибір одного з 3 режимів роботи, та ергономічному комбінованому пістолету, який дає змогу регулювати подачу пари й активувати функції промивання та всмоктування безпосередньо в процесі роботи. Кольоровий світлодіодний індикатор постійно інформує оператора про поточний стан апарату і можливі неполадки в його роботі. Широкий набір приладдя може зберігатися безпосередньо на корпусі апарата, що забезпечує їхній захист від забруднення і швидкий доступ до них.
Особливості та переваги
Стабільна та відмінна ефективність прибиранняНадвисокий тиск пари (8 бар), температура гарячої води близько 70 °C і відмінна потужність всмоктування. Довговічний, міцний та економічний апарат Апарат відрізняється тривалою експлуатацією, міцністю та високою економічністю.
Поворотний перемикач EASY Operation з 3 режимами роботиОсобливо зручний у використанні, завдяки зрозумілим символам. Не потребує додаткового навчання. Перемикач увімкнення/вимкнення, а також парове очищення/вологе прибирання пилососом. Промивання холодною водою: попередньо промийте сильно забруднені поверхні холодною водою.
Комбіновані пістолет та шлангОсобливо зручний поворотний і нажимний перемикач для керування різними функціями. 3-ступеневе регулювання подачі пари, режими холодної та гарячої води і можливість одночасного всмоктування. Для економії часу: управління апаратом без переривання роботи.
Стан роботи відображається на світлодіодному дисплеї
- Світловий індикатор «Готовність до роботи» та «Нагрівання ввімкнено» для подачі гарячої води.
- Світловий сигналізатор несправності або необхідності в обслуговуванні.
- Світловий індикатор «Обслуговування» або «Несправність».
Тримачі для приладдя
- Середня подача пари (ступінь II) для усунення помірних забруднень.
- Потужна подача пари (ступінь III) для видалення стійких забруднень.
- Приналежності (сопла або круглі щітки) завжди знаходяться під рукою.
Інтегрований органайзер для аксесуарів
- Все приладдя акуратно зберігається під час транспортування і не може бути загублено.
- На час транспортування кабель надійно закріплюється із заднього боку апарата.
- Насадка для підлоги шириною 300 мм із щітковою та гумовою вставками.
Широкий асортимент аксесуарів, що входять до комплекту постачання
- Ручна насадка шириною 150 мм з щітковою і гумовою вставками.
- Щілинна насадка, точкове сопло і 3 різні круглі щітки.
- Під час навантаження апарат можна утримувати за захват і ручку для перевезення.
Простота транспортування
- Під час переміщення на велику відстань апарат можна тягнути за собою за ручку.
- Великі колеса полегшують переміщення по сходах.
- Видалення стійких забруднень і плям (у т. ч. жирових)
Специфікації
Технічні характеристики
|Тиск пари (бар)
|макс. 8
|Потужність нагрівача (Вт)
|3000
|Час нагріву (хв)
|7
|Температура котла (°C)
|макс. 173
|Температура гарячої води (°C)
|70 - 173
|Об'єм бака для чистої води (л)
|5,6
|Ємність для брудної води (л)
|5
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 50
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|39
|Вага (з упаковкою) (кг)
|50,874
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Вимикач, режим «Холодна вода/всмоктування», режим «Пара/гаряча вода/холодна вода/всмоктування».
Комплектація
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Подовжувальні трубки з підведенням пари: 2 шт., 505 мм
- Насадка для підлоги: 300 мм
- Комбіновані пістолет та шланг: 4 м
- Гумова смужка для ручної насадки: 150 мм
- Гумова смужка до насадки для підлоги: 300 мм
- Ручна насадка: 150 мм
- Точкове сопло / адаптер для щілинної насадки: 185 мм
- Подовжувач для точкового сопла: 140 мм
- Кругла щітка, мала, з нержавіючої сталі: 1 шт.
- Кругла щітка, мала, латунна: 1 шт.
- Мала кругла щітка з пекалону (чорна): 1 шт.
- Ручка для транспортування.
- Тримач для приладдя (знімний)
Оснащення
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
- Корпус: з нержавіючої сталі
- Інтегрований органайзер для кабелю живлення
- Світлодіодний індикатор
- Регулятор витрати пари: на рукоятці (3-ступінчастий)
- Запобіжник на пістолеті
Відео
Області застосування
- Кахель, підлогова керамічна плитка та інші тверді поверхні
- Сантехнічна арматура, стільниці та предмети з нержавіючої сталі
- Віконне скло, скляні двері, інші скляні поверхні та дзеркала
- Тканинна оббивка і м'які меблі
- Прибирання в салоні автомобіля
- Очищення салону автомобіля.
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Запчастини для SGV 8/5 Classic
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